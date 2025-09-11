Successos
L’activista ultra Charlie Kirk mor d’un tret en una universitat de Utah
La víctima, de 31 anys, aliat de Trump i figura clau del conservadorisme als EUA, va ser tirotejat quan participava en una conferència a l’aire lliure
Idoya Noain
Charlie Kirk, activista influencer i una de les figures més significatives en el món jove de la ultradreta dels Estats Units i important aliat de Donald Trump, va morir aquest dimecres després de rebre un tret al coll quan participava en una conferència a l’aire lliure en el campus a Orem de la universitat estatal Utah Valley.
Kirk tenia 31 anys i era fundador de Turning Point USA, una organització que ha sigut vital en els últims anys per injectar energia en el moviment ultraconservador juvenil als EUA i per a la mobilització de votants joves.
La seva mort la va confirmar en un emocionat missatge a la xarxa Truth el president Trump, que el va definir com a "llegendari" i va afirmar que "ningú va entendre o tenia el cor dels joves dels EUA millor que el Charlie".
Tirotejos escolars
L’influencer i activista feia aproximadament 20 minuts que parlava en un acte que se celebrava a l’aire lliure sota una carpa quan va rebre un tret. Els vídeos que circulaven ahir a la nit per les xarxes socials i les declaracions de diversos testimonis als mitjans ratifiquen aquesta informació.
La universitat i les autoritats van informar que l’agressor va disparar des d’un edifici de la vora. Tot i que inicialment diversos mitjans van afirmar que l’autor del tret havia sigut detingut, al tancament d’aquesta edició no hi havia cap informació oficial sobre aquest extrem.
Segons va explicar un testimoni a la cadena conservadora Fox, el tret es va produir just quan Kirk havia escoltat del públic una pregunta sobre tirotejos a les escoles. La persona que li va fer la pregunta li va demanar quants pensava que havien sigut comesos per persones transgènere, i Kirk, un cristià evangèlic que havia expressat idees molt dures contra la comunitat LGTBIQ, va dir que "massa". El seu interlocutor li va respondre que eren cinc i li va fer una altra pregunta relacionada amb tirotejos. Va ser just llavors quan es va produir el tret.
El president Trump, que el juliol de l’any passat es va escapar per mil·límetres de la bala d’un franctirador en un atemptat durant un míting, ja havia reaccionat de seguida demanant oracions per Kirk en un missatge a Truth Social, on va definir l’activista com "un gran paio de cap a peus. ¡Que Déu el beneeixi!".
Polarització i violència política
L’atac sacseja un país en què, tan bon punt s’ha exacerbat la polarització, ha crescut el percentatge de nord-americans, de totes les ideologies, que han defensat el recurs a la violència. L’any passat, abans de celebrar-se les eleccions, hi va haver sondejos que van mostrar que un de cada cinc adults creien que s’hauria de recórrer a la violència perquè el país recuperés la direcció correcta.
El tret contra Kirk promet incrementar aquestes tensions, i d’això en són conscients els demòcrates, que ahir es van llançar a les xarxes socials per condemnar l’atac i la violència política.
Ho va fer, per exemple, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, un dels més crítics amb Trump en aquest segon mandat del president republicà. "L’atac contra Charlie Kirk és repugnant, vil i inadmissible. Als EUA hem de rebutjar la violència política en totes les seves formes", va escriure a X. També Pete Buttitieg, l’exsecretari de Transport que sona com a candidat presidencial demòcrata el 2028, va dir que "la violència política ha de ser rebutjada sempre i totalment".
El candidat demòcrata a alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, també es va mostrar "horroritzat" i va declarar a la xarxa X: "La violència política no té cabuda al nostre país".
