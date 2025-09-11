Guerra al Pròxim Orient
L’atac d’Israel a Doha cohesiona els països del Golf i els allunya dels Estats Units
L’agressió que va matar cinc membres de Hamàs fa trontollar encara més les fràgils converses per a un alto el foc a Gaza i provoca una resposta unificada dels països del Golf
Andrea López-Tomàs
De moment, l’atac d’Israel contra Hamàs a Doha ha deixat més incògnites que certeses. Els interrogants van des del motiu que va moure Israel a fer-ho ara, fins a les implicacions regionals i en les relacions dels països del Golf tant amb Washington com amb Tel Aviv. Evidentment, les fràgils converses per a un acord d’alto el foc a Gaza encara trontollen més. Però si hi ha alguna veritat evident de l’agressió ocorreguda aquest dimarts és que tindrà conseqüències a llarg termini per a la regió. I, en la primera alba posterior a l’atac, aquestes comencen a manifestar-se.
No feia ni 24 hores que una desena de míssils israelians havien impactat contra la capital qatariana quan els líders polítics dels seus països veïns s’han embarcat en els seus jets per mostrar solidaritat amb l’agredit. Els membres que integren les seves delegacions mostren que això va més enllà d’un gest d’acompanyament al seu aliat regional. Sembla que es prepara una resposta unificada de les potències del Golf, cada cop més enfrontades a Israel i amb creixents retrets contra el seu suposat aliat nord-americà. Entre les sis víctimes mortals de l’atac, hi havia un oficial qatarià –més enllà dels cinc membres de Hamàs– i aquesta pèrdua no passa desapercebuda.
Més enllà de la solidaritat
El president dels Emirats Àrabs Units, el xeic Mohamed bin Zayed al-Nahyan, ha visitat Qatar aquest dimecres amb els seus ministres de Defensa, d’Interior i de Seguretat Nacional. «Això va més enllà de la simple solidaritat, s’espera una revisió molt profunda dels acords de seguretat actuals», ha tuitejat Mohammed Baharoon, director general del Centre d’Investigació de Polítiques Públiques de Dubai. També aquest dimecres el príncep hereu de Jordània, Hussein, ha visitat Qatar, igual que ho farà dijous el seu homòleg saudita i governant de facto del regne, Mohammed bin Salman. Aquestes visites no havien sigut planificades prèviament i serien una resposta a l’atac israelià.
Hi ha molta indignació entre els líders del Golf. «La seguretat dels estats del Golf és indivisible, i ens solidaritzem en cos i ànima amb el germà Estat de Qatar, condemnant el traïdor atac israelià que el va tenir com a objectiu i afirmant la nostra plena solidaritat amb ell per enfrontar aquesta agressió», va declarar Anwar Gargash, assessor diplomàtic del president dels Emirats. Amb el seu atac, Israel va agredir un membre del Consell de Cooperació del Golf i de la Lliga Àrab, tots dos amb acords de seguretat col·lectiva. Els qatarians han alertat que la resposta serà regional. Aquests països que fins fa poc parlaven de normalització amb Israel o la portaven a terme com en el cas d’Abu Dhabi ara veuen això com un atac a un dels seus aliats, veïns i socis més pròxims.
Enuig amb els Estats Units
No obstant, l’enuig encara és més majúscul amb els Estats Units. Qatar compta amb la base nord-americana més gran de la regió, cosa que seria dissuasió suficient per evitar que el seu històric aliat l’ataqués. Però, amb un temerari Benjamin Netanyahu com a primer ministre, les coses ja no funcionen així. Doha i, per extensió, els seus veïns del Golf estan començant a dubtar de la credibilitat de Washington i de les garanties de seguretat que els podria proporcionar. «Allunyar bases i forces militars nord-americanes va ser una forma eficaç de dissuasió [però això] ara s’ha evaporat», ha declarat Cinzia Bianco, investigadora visitant del Consell Europeu de Relacions Exteriors, Al-Jazeera.
«Ningú està realment fora de perill, i res està realment descartat; per tant, per descomptat, això també té implicacions per a l’Aràbia Saudita , els Emirats Àrabs Units, etc.», ha afegit Bianco. El Golf és un dels mercats més grans per a les exportacions nord-americanes de defensa, però permetre que Israel porti a terme un atac d’aquestes característiques en sòl qatarià posa de manifest el compromís desigual dels Estats Units amb la seguretat dels seus aliats. El missatge és clar: la defensa d’Israel va primer que la dels seus socis àrabs. Per això, les tendències de l’última dècada en què aquests països s’han anat acostant a la Xina i Rússia per a una protecció més gran i cooperació poden exacerbar-se després de l’atac.
Més enllà d’una importància estratègica per a Washington, Qatar és un lloc clau per als conflictes mundials. Durant els últims 23 mesos, ha sigut el principal mediador, al costat d’Egipte, en les converses indirectes entre Hamàs i Israel per posar fi a les matances a Gaza i al captiveri dels ostatges israelians. Però també ha sigut clau en la mediació d’altres enemistats de llarga data, com entre Ruanda i la República Democràtica del Congo, o entre Armènia i l’Azerbaidjan, i ha ajudat a alliberar ostatges nord-americans a Veneçuela i Rússia. Una de les principals preocupacions ara és què passarà amb les estancades negociacions per una treva a Gaza. Israel ha reconegut haver atacat un dels països on tenia lloc el diàleg amb l’objectiu explícit de matar el líder de l’equip negociador de Hamàs, Khalil al-Hayya.
Devastador per a Gaza
El mes passat Tel Aviv i Washington van prometre a Doha que els funcionaris de Hamàs no serien atacats al seu territori, segons informa el columnista David Ignatius del The Washington Post a través de les seves fonts qatarianes. Una altra promesa trencada. Ja en el passat Qatar s’havia retirat dels esforços de mediació, al·legant la falta d’avenços i les reiterades marxes enrere de Netanyahu davant de les propostes avalades pels Estats Units per a un acord parcial o integral. Ignatius considera que, després de l’atac, el canal qatarià està destrossat i «una via paral·lela egípcia probablement també obstruïda». «Al soscavar les opcions diplomàtiques per posar fi al conflicte, Israel ha limitat el seu camí a seguir; la seva única opció ara podria ser la reocupació militar de la major part de Gaza, una cosa que els funcionaris israelians diuen voler evitar amb totes les seves forces», ha conclòs.
La realitat és innegable. Amb aquest atac, Israel ha demostrat que no té cap interès seriós a aconseguir un acord negociat a Gaza. «Aquesta via només causarà una devastació més gran a Gaza i probablement aplanarà el camí per al desplaçament forçat de la població palestina», assenyala Mohanad Hage Ali, el subdirector d’investigació del centre Malcolm H. Kerr Carnegie de l’Orient Mitjà. «Si l’objectiu subjacent d’Israel és, en efecte, buidar Gaza dels seus habitants, l’atac a Qatar va soscavar qualsevol procés que pogués conduir a un resultat alternatiu, que bé podria haver sigut la intenció israeliana», afegeix. A Gaza, aquest dimecres, els atacs israelians han matat 53 palestins.
Aliè a tot, Netanyahu ha respost a les crítiques internacionals per l’atac israelià a Doha amb un desafiament a Qatar. «O expulsen els membres de Hamàs al seu país o els porten davant la justícia, perquè si no ho fan, ho farem nosaltres», ha dit en un vídeo en anglès. Aquest reclam va en contra del que Washington ha exigit a Doha, ja que l’oficina de Hamàs es va instal·lar a la capital qatariana el 2012 per una petició nord-americana. El seu homòleg qatarià, el xeic Tamim bin Hamad al-Thani, ha dit a la CNN que hi haurà una resposta a l’agressió i ha acusat Netanyahu de «malbaratar» el temps de Qatar en negociacions i «arribar al Pròxim Orient al caos». «Tota la regió del Golf està en perill»,ha advertit, apuntant que «tot» el seu paper de mediador i la presència de Hamàs al país està sent reavaluada.
- Quins centres comercials estan oberts aquest 11 de setembre a Catalunya? I a l'Emrpordà?
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- Com afectarà a l’Empordà la protesta contra l’austeritat a França d’aquest dimecres?
- Ali Conombo, sensellar a Figueres, impulsa una campanya pel dret a l’habitatge: “Cada signatura és un pas cap a una ciutat més justa”
- Aquest és el programa d'actes del festival Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries 2025
- Protecció Civil enviarà una prova d'alerta a tots els mòbils de l'Alt Empordà
- Reobert al trànsit el pas a nivell ferroviari de l'avinguda Vilallonga de Figueres
- Agenda amb els actes de la Diada, 10 i 11 de setembre, a l'Alt Empordà