Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Missió solidària

La Global Sumud Flotilla denuncia un segon atac amb un dron en una embarcació a Tunis

Els organitzadors hi veuen un "intent orquestrat per distreure i frustrar" la missió

Vaixell de la flotilla d'ajuda humanitària per a Gaza sortint del port de Barcelona.

Vaixell de la flotilla d'ajuda humanitària per a Gaza sortint del port de Barcelona. / Nazaret Romero

ACN

Barcelona

La Global Sumud Flotilla ha denunciat que una segona embarcació ha estat "atacada" per un dron mentre estava atracada en aigües de Tunis, segons ha informat a través d'un comunicat. Es tracta del segon atac denunciat per la Flotilla en 48 hores. Segons relaten els organitzadors, el vaixell 'Alma', que navegava sota bandera britànica, ha patit danys per l'incendi posterior a la coberta superior. Malgrat tot, expliquen que no hi ha ferits i que tant la tripulació com els passatgers estan "fora de perill". La Global Sumud Flotilla ha afirmat que aquests fets són "un intent orquestrat per distreure i frustrar" la missió, però han assegurat que ells continuaran "sense immutar-se".

"El nostre viatge pacífic per trencar el setge il·legal d'Israel a Gaza i mantenir una solidaritat infrangible amb el seu poble avança amb determinació i fermesa", han manifestat els organitzadors.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
  2. La protesta contra l'austeritat a França d'aquest dimecres tindrà conseqüències a l': 'Bloquons tout
  3. El catamarà de vela més gran del món fondeja a Cala Montgó
  4. EN IMATGES | El catamarà de vela més gran del món fondeja a Cala Montgó
  5. El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
  6. Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
  7. La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
  8. El pati entre murs dels Caputxins de Figueres tindrà aparcament estable i jardí polivalent

Canvi de plans: la protesta contra l'austeritat a França no bloquejarà el peatge del Voló

Canvi de plans: la protesta contra l'austeritat a França no bloquejarà el peatge del Voló

L’Escala crea una programació per a totes les edats per promoure la igualtat a l’esport

L’Escala crea una programació per a totes les edats per promoure la igualtat a l’esport

La Fundació Universitat de Girona enceta el curs amb nous màsters i diplomes

La Fundació Universitat de Girona enceta el curs amb nous màsters i diplomes

Escola de Música del Casino Menestral, matrícula gratuïta per a diversos col·lectius aquest curs

Escola de Música del Casino Menestral, matrícula gratuïta per a diversos col·lectius aquest curs

Grup Vivaldi, 37 anys sent la casa de la música a Figueres

Grup Vivaldi, 37 anys sent la casa de la música a Figueres

La Salle Figueres prepara els alumnes per al món global

La Salle Figueres prepara els alumnes per al món global

La Global Sumud Flotilla denuncia un segon atac amb un dron en una embarcació a Tunis

La Global Sumud Flotilla denuncia un segon atac amb un dron en una embarcació a Tunis

Els pescadors demanen que "algú posi seny" per eliminar les restriccions de captures i avisen que hi ha barques parades

Els pescadors demanen que "algú posi seny" per eliminar les restriccions de captures i avisen que hi ha barques parades
Tracking Pixel Contents