Missió solidària
La Global Sumud Flotilla denuncia que un dels vaixells ha estat atacat amb un dron a Tunis
Els organitzadors asseguren que tripulació i passatgers estan "fora de perill"
Els organitzadors de la Global Sumud Flotilla han denunciat que un dels vaixells de la missió ha estat atacat amb un dron a Tunis. Segons han informat, es tracta de l'embarcació 'Família', que ha transportat aquests dies membres del Comitè Directiu de la flotilla, entre els quals l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau. El vaixell estava sota bandera portuguesa i tots els passatgers i la tripulació estan "fora de perill". Els organitzadors han explicat que s'ha obert una investigació per saber què ha passat exactament. "Els actes d'agressió destinats a intimidar i descarrilar la nostra missió no ens dissuadiran", han assegurat. La flotilla va arribar a Tunis diumenge i té previst reiniciar la navegació aquest dimecres.
En declaracions a Catalunya Ràdio, Colau ha explicat que els que viatgen en aquesta embarcació van fent torns perquè sempre hi hagi algú i que ella havia fet el torn del migdia i tarda i va marxar després a una trobada amb l'advocada italiana Francesca Albanese. Quan tornaven d'aquesta trobada van rebre una trucada per informar-los del que havia passat a port. Segons Colau, en el moment dels fets hi havien dins de l'embarcació quatre persones de la tripulació i tres participants de la Flotilla.
L'exalcaldessa ha assegurat no estar sorpresa per aquests fets ja que ha dit que és l'"estil d'Israel" i ha afegit que "no és la primera vegada que passa". Ha explicat també que havien rebut formació i fet simulacres per si una cosa així passava i això ha permès que les persones que hi havia a l'embarcació actuessin ràpid i l'incendi només hagi cremat les armilles salvavides. Malgrat tot, ha apuntat que "potser" s'ha d'ajornar el reinici de la navegació, previst per aquest dimecres.
Per últim, Colau s'ha mostrat molt crítica amb les declaracions de la Comissió Europea sobre la Flotilla. "Em sembla una vergonya", ha dit Colau. L'exalcaldessa ha lamentat que Europa "ha fallat en el seu projecte" i ha respost que augmentar la tensió "és vendre armes a un estat que assassina nens". Ha considerat que la Flotilla està "posant un mirall" davant les institucions europees i ha valorat que es tracta d'unes declaracions "a la defensiva". "El que estem fent nosaltres ho hauria d'estar fent la CE i els països europeus si diuen defensar la democràcia i els drets humans", ha manifestat.
