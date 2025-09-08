Missió solidària
La Flotilla arriba a Tunis per fer escala abans de continuar la missió cap a Gaza
Els organitzadors afirmen que els vaixells seran carregats amb ajuda addicional i se'ls unirà l'equip tunisenc
La Global Sumud Flotilla va arribar aquest diumenge a Tunis, on farà una escala abans de reprendre la missió cap a Gaza, segons han informat els organitzadors a través de les xarxes socials. Els primers vaixells van arribar al port de Sidi Bou Said de Tunis, "on seran ampliats, carregats amb ajuda addicional i on se'ls unirà l'equip tunisenc per a la següent etapa de la missió". La Flotilla va intentar iniciar la travessia diumenge 31 d'agost, però va haver de tornar a port per les condicions meteorològiques. Finalment, va reprendre la marxa dilluns passat i dimecres va fer una escala a les Illes Balears per solucionar problemes tècnics en diversos vaixells. Un dia més tard va reiniciar la travessia.
La periodista de Catalunya Ràdio Marta Viana, que viatja amb la Flotilla, ha explicat que l'arribada ha estat "molt caòtica i plena de dubtes" i que alguns vaixells van arribar diumenge al matí, però que no va ser fins al vespre que hi van ser tots. Un cop allà se'ls van revisar els passaports als 200 participants que van sortir de Barcelona i van ser traslladats amb autobusos a hotels al centre de Tunis. Ha afegit que encara no saben si s'hi estaran als hotels fins dimecres, quan ha explicat que està previst que es reprengui la missió cap a Gaza.
