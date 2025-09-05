Tragèdia a Portugal
El manteniment del funicular de Lisboa sinistrat, en el punt de mira
Els treballadors s’havien queixat de l’estat de l’atracció turística, que va passar un control d’una empresa privada hores abans de l’accident
El recompte de víctimes puja a 16 morts i 23 ferits, 9 d’ells en estat greu, de 14 nacionalitats
Les primeres investigacions de la causa de la catàstrofe apunten a la ruptura d’un cable
Carles Planas Bou
Portugal està de dol nacional i busca una explicació. Amb 16 víctimes confirmades i 23 ferits, 9 d’ells greus, Lisboa s’escarrassa a trobar la raó que va causar el tràgic accident del funicular, una de les atraccions turístiques de la capital, la tarda de dimecres passat. La Fiscalia portuguesa ha obert una investigació i les indagacions preliminars apunten que l’origen podria estar en un cable trencat.
La policia judicial buscava al lloc dels fets evidències que expliquin l’accident, va informar la cadena nacional de televisió RTP, mentre el president portuguès, Marcelo Rebelo de Sousa, els demanava que actuessin "ràpidament", malgrat que es preveu un procediment llarg.
De fins a 14 nacionalitats eren les víctimes de l’accident. Els experts de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses van culminar a la tarda les autòpsies dels morts, però faltaven a última hora identificar-ne vuit. Els altres vuit identificats són cinc portuguesos, dos sud-coreans i un suís. Entre ells figura el guardafrens del funicular. No obstant Luís Neves, de la Policia Judicial, va afirmar que van aconseguir, amb un "alt grau de probabilitat", establir la identitat d’un alemany, dos canadencs, un ucraïnès i un nord-americà. Respecte als 23 ferits, n’hi ha nou de greus: tres de Portugal, un d’Alemanya, un de Corea del Sud, un de Suïssa, un de Cap Verd i un altre per identificar. Entre els ferits lleus hi va haver dos espanyols, que ja van ser donats d’alta.
La hipòtesi actual més plausible és la ruptura del cable que serveix per moure els vagons a través de les pronunciades costes de la ciutat. El vagó més pròxim al cable trencat va perdre el control, el contrapès va fallar, i es va precipitar contra el següent vagó, cosa que va fer que la cabina que era a la part alta de la costa es precipités a gran velocitat i descarrilés després d’una corba.
Des de Carris, l’empresa pública responsable dels funiculars de Lisboa, el seu conseller delegat, Pedro Bogas, va admetre que el funicular podria estar antiquat i que sistemes de seguretat moderns que estan totalment integrats en l’actualitat en altres transports ferroviaris (l’anomenat "sistema redundant", que s’activa de manera automàtica si el sistema principal de seguretat falla) no necessàriament s’apliquen a aquest tipus de transport més lleuger, "sobretot un que existeix des de 1914", va dir als mitjans.
En realitat, l’anomenat Ascensor de Glória (Elevador da Glória) funcionava des de fins i tot abans. Originalment, el 1885 va començar amb un sistema de contrapesos d’aigua. Amb el temps, va evolucionar per passar a operar amb vapor i més tard per electricitat. Si bé el funicular havia passat el control de manteniment diari correctament, aquell mateix matí, l’estat de les instal·lacions està en el focus de la investigació. Des dels sindicats ja s’havia advertit dels problemes derivats de l’antiguitat de la instal·lació. Manuel Leal, dirigent de la Federació de Sindicats de Transports i Comunicacions (Fectrans), va explicar aquest dijous a l’històric setmanari lusità Diário de Notícias que empleats de Carris ja s’havien queixat de l’estat del funicular, el manteniment del qual estaria ara gestionat per una companyia privada.
"Els mateixos treballadors denunciaven aquestes diferències entre el manteniment fet per Carris fa uns anys i l’actual, en particular les reiterades queixes dels treballadors de Carris sobre els nivells de tensió dels cables de suport dels ascensors" va apuntar Leal, assenyalant que, "desgraciadament", l’accident "ha acabat donant la raó a les mateixes queixes dels treballadors". És per això que considera que, "després d’una investigació exhaustiva d’aquestes causes", el Consell d’Administració de la companyia ha "de reconsiderar l’encàrrec d’aquest manteniment a particulars".
L’Ajuntament lisboeta va ordenar suspendre les operacions d’altres funiculars amb l’objectiu de sotmetre’ls a inspeccions tècniques i evitar així que es repeteixi una tragèdia semblant.
Impacte en el turisme
Lisboa ja tem les conseqüències de l’accident. "Si es tracta d’una fallada, si es diu que no hi va haver manteniment, la imatge de la ciutat es veurà perjudicada en termes de seguretat, confiança i tranquil·litat. Podria tenir repercussions i, sens dubte, afectarà la forma en què els viatgers planifiquen el seu viatge i avaluen si la ciutat ofereix seguretat", va dir la presidenta d’Entitats de Turisme de Lisboa.
