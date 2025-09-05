Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La flotilla solidària reprèn la marxa cap a Gaza des de les Balears un cop resolts els problemes mecànics

Colau augura que la pressió popular aconseguirà fer moure els governs europeus per "aturar el genocidi"

Vaixell de la flotilla d'ajuda humanitària per a Gaza sortint del port de Barcelona.

Vaixell de la flotilla d'ajuda humanitària per a Gaza sortint del port de Barcelona. / ACN

ACN

Barcelona

La Flotilla Global Sumud ha reprès aquest dijous la marxa cap a Gaza des de les Balears, un cop resolts els problemes mecànics que han sofert algunes de les naus i que les van obligar a fer escala ahir a les illes. La periodista de Catalunya Ràdio Marta Viana, que viatja amb la flota, ha explicat que la represa ha tingut lloc aquesta tarda, un cop les naus reparades s'han reagrupat i s'han afegit a les que les esperaven per tornar a emprendre la ruta. Ahir, els activistes van demanar "protecció diplomàtica" al govern espanyol després de detectar drons sobre les embarcacions davant la costa balear. El maig passat hi va haver un atac de drons contra el vaixell solidari 'Conscience' davant Malta.

En un vídeo difós a les xarxes socials, l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha explicat que disset vaixells de la flota han reprès el viatge amb destinació a la pròxima parada, a Tunísia. Colau admet que ha estat "difícil" estar dues nits aturats a prop de Menorca, però que les dificultats tècniques que han sofert les embarcacions petites ho feien necessari.

També ha assegurat que l'aturada s'ha fet servir per organitzar-se millor en aspectes domèstics com els torns per menjar, però també en altres de més abast com les "situacions d'emergència" que es poden produir durant el trajecte, en una al·lusió implícita a les agressions que han sofert altres flotilles solidàries per part d'Israel.

Un cop reprès el viatge, Colau ha indicat que ara l'important és "crear un corredor humanitari" amb Gaza, una feina que, ha reiterat, "haurien de fer els governs", però que fa la societat civil en absència d'iniciativa oficial.

L'exalcaldessa ha celebrat, però, que "cada cop són més" les veus contràries a les operacions militars d'Israel a Palestina, i ha citat, entre d'altres, les accions dels activistes propalestins a la Volta Ciclista a Espanya.

"Tenim molt més poder del que ens volen fer creure", ha dit Colau abans d'augurar que la pressió social aconseguirà que els governs europeus deixin de "posar-se de perfil" i hagin de fer "tot el que estigui a les seves mans per aturar aquest genocidi".

