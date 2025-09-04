Necrològica
Giorgio Armani, el 'rei' de la moda italiana, mor als 91 anys
Rei del minimalisme, inventor de l’estil casual i pioner a aliar-se amb Hollywood per portar el seu estil de vida arreu del món, va fundar un imperi multimilionari
Leticia Blanco
El dissenyador Giorgio Armani, considerat el 'rei' de la moda italiana, ha mort aquest dijous als 91 anys a Milà, acompanyat de la seva família i de Leo Dell’Orco, el seu company durant els últims 20 anys, segons ha informat el seu grup empresarial.
Nascut a Piacenza el 1934, va patir els horrors de la Segona Guerra Mundial de nen i des de ben aviat es va interessar pel disseny i la moda. Tot i que anava per metge, va entrar a treballar en uns grans magatzems i després de treballar per a Cerrutti, va fundar la seva pròpia marca en la dècada dels 60.
El seu olfacte empresarial i un estil molt personal i aliè als vaivens de la moda, marcat pel minimalisme i la senzillesa van fer d’ell un creador visionari: a més de ser l’inventor de l’estil casual (a ell se li atribueix el greige, aquesta barreja de gris i beix que el luxe discret mai ha abandonat), Armani va ser pioner a expandir el seu concepte del disseny a altres àrees de negoci, i va convertir el seu cognom en un estil de vida on la roba conviu amb la decoració, la restauració, la cosmètica i els hotels.
Va ser també un dels primers dissenyadors italians a creuar el bassal i explotar una fructífera relació amb Hollywood i els seus famosos, de l’alfombra vermella a pel·lícules com la icònica 'American Gigolo', que va marcar una època, els 80, en la qual Armani també es va especialitzar a vestir les dones executives amb els seus 'power suits'.
Gelós de la seva vida privada, la seva neboda Roberta Armani, filla del seu germà Sergio, és des de fa anys la portaveu de la firma i successora designada per continuar al capdavant d’un imperi empresarial milmilionari amb presència a gairebé tot el món.
- Marta Solà, ramadera de l’Alt : “Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure”
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
- Pep Guardiola, de ruta gastronòmica per l'Empordà
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Castelló d'Empúries preveu inaugurar l'estany artificial a principis de 2026
- Figueres tornarà a ser la capital de la cervesa artesana de l'Alt Empordà amb tastets temàtics i espectacles