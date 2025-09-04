Accident a Portugal
Almenys 15 morts i 18 ferits al descarrilar un funicular a Lisboa
L’emblemàtic Funicular da Glória, un dels transports més utilitzats pels turistes, va xocar contra un edifici per motius desconeguts
Almenys 15 persones van morir i unes 18 van resultar ferides, set d’elles greus, segons les autoritats portugueses, després que aquest dimecres descarrilés el Funicular da Glória, al centre de la capital de Portugal, Lisboa. Les xifres van ser ofertes en roda de premsa per un portaveu de l’Institut Nacional d’Emergència Mèdica (INEM) del país. El funicular accidentat és el que connecta la plaça dels Restauradores amb el Bairro Alto i el mirador de Sao Pedro de Alcântara. Les autoritats no van confirmar la nacionalitat dels morts ni van precisar les causes que van provocar el descarrilament del funicular, que va xocar contra un edifici en una corba.
El succés es va produir minuts després de les 18.00 hores (17.00 hores a Espanya) per causes fins aquest dimecres a la nit desconegudes. Els bombers van desplegar més d’una vintena de vehicles terrestres i la Policia Judicial va acudir-hi per investigar els fets, segons la cadena de televisió RTP.
El president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, va lamentar "profundament" l’accident, "en particular les víctimes mortals i els ferits greus, i també la gran quantitat de ferits lleus". L’alcalde de la capital, Carlos Moedas, va manifestar que "Lisboa està de dol" i que és "un moment tràgic" per a la ciutat. "Lamento profundament les vides perdudes i tot el patiment causat. En aquest moment el que importa sobretot és actuar: donar suport a les famílies, atendre els ferits i brindar tot el que sigui necessari a les autoritats que treballen sobre el terreny", va afegir.
Aquest dimecres a la nit, a la zona hi havia un ampli desplegament policial, que va tancar l’accés a la zona, i també d’equips d’emergència. Centenars de curiosos, molts dels quals eren turistes, es concentraven als voltants, molts gravant amb el telèfon mòbil.
El Funicular da Glória, que té capacitat per a 43 persones, és molt popular entre els turistes que visiten la ciutat. L’empresa responsable de la gestió del funicular, Carris, va assegurar que es va portar a terme i que es va complir el protocol de manteniment del funicular. El manteniment general, que es realitza cada quatre anys, es va realitzar per última vegada el 2022, i les reparacions provisionals, que es fan cada dos, es van efectuar l’any passat, el 2024. L’última vegada que va descarrilar va ser el maig del 2018 i va deixar el servei paralitzat durant almenys un mes, però en aquella ocasió no hi va haver ferits.
Condol de la UE
La Unió Europea va traslladar aquest dimecres les seves condolences pel descarrilament del funicular. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va oferir el seu més profund condol als familiars de les víctimes a través d’un breu missatge publicat a les xarxes socials en el qual ha dit que se sent "trista" per l’accident.
