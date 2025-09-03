Missió solidària
Algunes embarcacions de la Flotilla fan escala tècnica a les Balears
Els organitzadors afirmen que una vintena de vaixells se sumaran a la missió en els dies vinents
Algunes embarcacions de la Global Sumud Flotilla estan fent una parada tècnica a les Illes Balears. Segons han explicat en un comunicat els organitzadors, aquesta parada estava prevista a Menorca però la periodista de Catalunya Ràdio Marta Viana, que viatja en un dels vaixells, ha explicat que alguns també aniran a Mallorca. Ha afegit que en un primer moment ells també havien d'aturar-se a Menorca, però que finalment només fan la parada les embarcacions amb problemes mecànics, per tal de reparar-los. Un cop solucionats, segons la mateixa periodista, està previst que les embarcacions es reagrupin i continuïn la ruta. D'altra banda, els organitzadors han assegurat que durant els dies vinents una vintena d'embarcacions se sumaran a la missió.
Els organitzadors han explicat que tot i que algunes embarcacions "menors" van haver de tornar a port per les condicions climàtiques, la "majoria" de l'expedició que va sortir de Barcelona continua navegant. Han reiterat que la idea és conformar "la major flotilla civil de la història". Han destacat també que mantenen l'objectiu ferm de "trencar el bloqueig a Gaza, denunciar el genocidi i reclamar l'obertura d'un corredor marítim que garanteixi l'entrada d'ajuda humanitària".
Els organitzadors de la Flotilla van demanar aquest dilluns a tots els governs i institucions internacionals que la salvaguardin fins que arribi "segura" a Gaza. En concret, han instat el govern espanyol a complir amb aquesta protecció i desplegar totes les mesures polítiques i diplomàtiques necessàries per garantir la seguretat de les persones que formen part de la missió.
L'expedició, en la que hi ha l'activista sueca Greta Thunberg o l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, va haver d'avortar la primera sortida diumenge passat per les condicions meteorològiques i finalment va iniciar la travessa dilluns.
Colau ha apuntat en declaracions a Catalunya Ràdio que entén que les dificultats que estan patint alguns vaixells per les condicions meteorològiques puguin "generar dubtes", però ha remarcat que es tracta d'una "iniciativa ciutadana autoorganitzada d'un abast que no s'havia fet mai". L'exalcaldessa de Barcelona ha afirmat que el balanç de vaixells que estan fent la travessa està "prou bé", tot recordant que són set de 24 les embarcacions que han patit problemes.
L'exalcaldessa també ha assegurat que aquest dimarts drons van sobrevolar alguns dels vaixells, però ha remarcat que "no hi ha hagut cap problema de seguretat" i no se sap de qui són els drons. En tot cas, ha dit que els integrants de la Flotilla van aprofitar aquest fet per "practicar els protocols" per si arriba un dron israelià.
La previsió de la Flotilla és arribar a la Franja de Gaza en 14 dies, ha subratllat Colau, tot i que el calendari podria alterar-se en cas que es produeixin incidències. També ha recordat que l'objectiu de la missió és "cridar l'atenció perquè es parli" de la situació a Gaza i "augmentar la pressió sobre els governs", especialment els europeus.
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Marta Solà, ramadera de l’Alt : “Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure”
- El viatge dels ibis ermitans guiats des d'Alemanya canvia de destí: la ruta acabarà a l' i no a Jerez
- La lluita per salvar la pineda de la Farella de Llançà continua el 21 de setembre amb una concentració ciutadana a la platja
- Dalí a l’Eurosport i concerts amb 20.000 persones: la Figueres que es vol veure guapa
- Territori adjudica per 1,1 milions els treballs d'arranjament del camí de ronda de Cadaqués al far del cap de Creus
- S'esfondra part de la coberta d'un edifici a Figueres i desallotgen cinc veïns per precaució
- Més de quinze restaurants se sumen a la 3a campanya gastronòmica Enfiga’t de Figueres