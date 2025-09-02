Família reial britànica
La reina Camil·la va ser víctima d’un episodi d’agressió sexual
La dona del rei Carles III va compartir amb Boris Johnson aquesta història de la seva adolescència durant una reunió al Clarence House el 2008, segons revela Power and the palace
Agnés Andreu
La reina Camil·la va ser víctima d’un intent d’agressió sexual durant la seva adolescència, segons li va confessar al llavors alcalde de Londres, Boris Johnson. Així ho revela un nou llibre sobre la monarquia britànica, Power and the palace (Poder i palau), que firma Valentine Low, conegut expert en la família reial britànica que va treballar per al diari The Times del 2008 al 2023.
I és que en un dels fragments del llibre, que analitza la relació entre la família reial britànica i diversos polítics del país i que va ser publicat com a avançament diumenge precisament a The Times, es descriu una trobada que va tenir lloc l’any 2008 entre Johnson –aleshores alcalde de Londres– i Camil·la. Ella llavors ja era la dona del príncep Carles, hereu del tron britànic: s’havien casat el 9 d’abril d’aquell any en una cerimònia civil a Windsor.
Segons Guto Harri, que va treballar com a director de comunicació per a Johnson durant aquella època, Camil·la va convidar el polític conservador a la residència de Clarence House per a una primera reunió. Va ser allà, durant aquesta trobada, quan Camil·la va compartir un episodi profundament esquinçador de la seva adolescència, amb relació al pla de Johnson d’obrir tres centres de crisi per a víctimes de violació a Londres.
El que la mare li va ensenyar
El llibre narra que quan la dona del monarca tenia entre 16 i 17 anys, un home va intentar tocar-la de manera inapropiada mentre es dirigia amb tren cap a l’estació de Paddington. Segons Harri, quan Johnson va preguntar què va ser el que va passar després, Camil·la va respondre: "Vaig fer el que la meva mare em va ensenyar. Em vaig treure la sabata i li vaig donar un cop de taló als testicles". En arribar a l’estació, la mateixa Camil·la va denunciar l’incident a la policia, segons apunta el llibre.
En aquell temps, Johnson volia obrir tres centres d’atenció a víctimes d’agressió sexual. I tot i que ja n’hi havia un al sud de Londres, perseguia obrir-ne d’altres més a l’est, oest i nord de la ciutat. Harri va declarar sobre això: "Crec que en va obrir formalment dos dels tres. Ningú va preguntar per què l’interès ni el compromís. Però a això es va referir tot".
Un dels temes que més temps ha ocupat en l’agenda pública de Camil·la ha sigut precisament donar visibilitat i suport a les víctimes de violació, violència domèstica i abús sexual. Aquest març, va mostrar de manera pública el seu suport a la francesa Gisèle Pelicot, supervivent d’un dels casos de violació més escandalosos i amb més repercussió mediàtica en els últims anys. L’any passat la reina també va celebrar una recepció al palau de Buckingham per reconèixer la tasca dels que donen suport a les supervivents d’agressió sexual i, al seu torn, per rellançar el projecte Wash Bags, una iniciativa que proporciona articles de tocador a persones que han sigut afectades per violació i abús.
