Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Missió solidària

Les embarcacions de la flotilla que es dirigia a Gaza tornen a Barcelona pel mal temps

La Global Sumud Flotilla emprèn el viatge de Barcelona a Gaza per trencar el bloqueig israelià

Salpa de Barcelona la Global Sumud Flotilla en la missió internacional més gran de solidaritat amb Gaza.

Salpa de Barcelona la Global Sumud Flotilla en la missió internacional més gran de solidaritat amb Gaza. / Jordi Otix

Jordi Pintado Morera

Barcelona

Les embarcacions de la Global Sumud Flotilla que van salpar de Barcelona diumenge a la tarda van haver de tornar cap al port a la nit a causa de les males condicions meteorològiques.

Els responsables de l’expedició humanitària –on viatgen l’activista sueca Greta Thunberg o l’exalcaldessa Ada Colau– van decidir desviar-se per la previsió de tempestes i una forta tramuntana al mar.

Fonts d’ERC, que tenen el regidor Jordi Corona com a capità d’una de les embarcacions, han explicat que la Global Sumud Flotilla té previst fer una reunió aquest dilluns al matí per estudiar la possibilitat de tornar a salpar cap a Gaza a primera hora de la tarda.

TEMES

Tracking Pixel Contents