Missió solidària
Les embarcacions de la flotilla que es dirigia a Gaza tornen a Barcelona pel mal temps
La Global Sumud Flotilla emprèn el viatge de Barcelona a Gaza per trencar el bloqueig israelià
Jordi Pintado Morera
Barcelona
Les embarcacions de la Global Sumud Flotilla que van salpar de Barcelona diumenge a la tarda van haver de tornar cap al port a la nit a causa de les males condicions meteorològiques.
Els responsables de l’expedició humanitària –on viatgen l’activista sueca Greta Thunberg o l’exalcaldessa Ada Colau– van decidir desviar-se per la previsió de tempestes i una forta tramuntana al mar.
Fonts d’ERC, que tenen el regidor Jordi Corona com a capità d’una de les embarcacions, han explicat que la Global Sumud Flotilla té previst fer una reunió aquest dilluns al matí per estudiar la possibilitat de tornar a salpar cap a Gaza a primera hora de la tarda.
