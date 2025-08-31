Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Troben morta a Indonèsia la dona a qui buscaven després d'una denúncia a Sant Feliu

Matilde Muñoz, de 72 anys, ha aparegut enterrada en una platja

Matilde Muñoz, en una imatge d'arxiu.

Matilde Muñoz, en una imatge d'arxiu. / DM

Lorenzo Marina

La Policia de l’illa índonesia de Lombok ha trobat enterrat en una platja el cos sense vida de Matilde Muñoz, de 72 anys. Aquesta dona, establerta a Palma havia estat vista per última vegada el passat 1 de juliol. Des d’aleshores es desconeixia per complet el seu parador. L’absència de notícies seves havia causat una gran inquietud en els seus familiars i afins. Ara els agents de la Policia Indonèsia ultimen l’atestat.

La primera alerta sobre la seva desaparició la va donar la seva amiga Olga Marín Calonge el 28 de juliol a la comissaria de Sant Feliu de Guíxols.

Matilde Muñoz, de 72 anys, més coneguda com a Mati entre els seus afins, havia dedicat bona part de la seva vida a viatjar i el Sud-est asiàtic s’havia constituït en la seva particular zona de confort. Bona prova d’això és que havia treballat com a hostessa en la ja desapareguda Spantax. Durant molts anys va viure a Palma, on havia comprat un apartament.

Els seus viatges eren molt freqüents a aquella zona, l’Índia, Tailàndia i Indonèsia. Va ser en aquest darrer país, a la petita illa de Lombok enganxada a Bali. On havia estat vista per última vegada. L’última vegada que es va tenir constància d’ella va ser el passat 1 de juliol. Des d’aleshores es desconeixia el seu parador. Aquest dissabte el periodista Joaquín Campos, amic de la família, ha donat l’exclusiva a la xarxa social X i l’ha publicat en primícia a l’ABC.

TEMES

