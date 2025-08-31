Successos
Troben morta a Indonèsia la dona a qui buscaven després d'una denúncia a Sant Feliu
Matilde Muñoz, de 72 anys, ha aparegut enterrada en una platja
Lorenzo Marina
La Policia de l’illa índonesia de Lombok ha trobat enterrat en una platja el cos sense vida de Matilde Muñoz, de 72 anys. Aquesta dona, establerta a Palma havia estat vista per última vegada el passat 1 de juliol. Des d’aleshores es desconeixia per complet el seu parador. L’absència de notícies seves havia causat una gran inquietud en els seus familiars i afins. Ara els agents de la Policia Indonèsia ultimen l’atestat.
La primera alerta sobre la seva desaparició la va donar la seva amiga Olga Marín Calonge el 28 de juliol a la comissaria de Sant Feliu de Guíxols.
Matilde Muñoz, de 72 anys, més coneguda com a Mati entre els seus afins, havia dedicat bona part de la seva vida a viatjar i el Sud-est asiàtic s’havia constituït en la seva particular zona de confort. Bona prova d’això és que havia treballat com a hostessa en la ja desapareguda Spantax. Durant molts anys va viure a Palma, on havia comprat un apartament.
Els seus viatges eren molt freqüents a aquella zona, l’Índia, Tailàndia i Indonèsia. Va ser en aquest darrer país, a la petita illa de Lombok enganxada a Bali. On havia estat vista per última vegada. L’última vegada que es va tenir constància d’ella va ser el passat 1 de juliol. Des d’aleshores es desconeixia el seu parador. Aquest dissabte el periodista Joaquín Campos, amic de la família, ha donat l’exclusiva a la xarxa social X i l’ha publicat en primícia a l’ABC.
- Retiren i roben estelades de diversos municipis de l'Alt Empordà
- El 33è Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries presenta un programa amb més de 200 activitats
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- Amy Sabaly l'ha espifiat
- Aquesta és la programació de l'Acústica d'aquest dissabte 30 d'agost
- Tres ferits en un accident entre dos camions i un autobús a Pont de Molins
- Oques Grasses fan de l’Acústica un cor de 20.000 veus
- Figueres desplega un dispositiu de seguretat sense precedents per l'Acústica