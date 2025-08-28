GUERRA A UCRAÏNA
La Unió Europea denuncia que Rússia ha atacat la seva delegació a Ucraïna
Almenys deu civils, entre ells un nen, han mort aquesta nit a Kíiv com a resultat dels atacs russos de la nit amb míssils i amb drons
EFE
La delegació de la Unió Europea (UE) a Kíiv va resultar danyada «deliberadament» durant els atacs aeris russos nocturns contra la capital ucraïnesa, segons ha denunciat el president del Consell Europeu, António Costa, que es va declarar aquest dijous «horroritzat» davant aquesta nova nit d’atacs.
«La UE no s’intimidarà. L’agressió russa només reforça la nostra resolució per estar del costat d’Ucraïna i la seva gent», va dir Costa, que va compartir una foto d’una oficina amb els vidres de les finestres trencades i múltiples destrosses.
Almenys deu civils, entre ells un nen, han mort aquesta nit a Kíiv com a resultat dels atacs russos de la nit amb míssils i amb drons, segons han informat les autoritats ucraïneses.
«El nombre de ferits ha pujat a 48. D’aquests, deu han mort», va anunciar a Telegram el cap de l’administració militar de Kíiv, Timur Tkachenko.
El president ucraïnès,
, va assenyalar que encara podrien trobar-se persones sota la runa, ja que les tasques de rescat encara continuen.
L’alta representant de la UE per a la Política Exterior, Kaja Kallas, va lamentar que «mentre el món busca un camí cap a la pau, Rússia respon amb míssils» i va dir que l’atac de la matinada passada «mostra una decisió deliberada d’intensificar la tensió i burlar-se dels esforços de pau»
«Rússia ha d’aturar les matances i negociar», va dir Kallas.
La comissària europea d’Ampliació, Marta Kos, també va titllar l’atac d’«un clar senyal que Rússia rebutja la pau i elegeix el terror».
