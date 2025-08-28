Atacs russos
«Ha sigut una de les nits més terrorífiques»: almenys 14 morts, tres nens, en un atac «massiu» rus contra Kíiv
Centenars de míssils i drons han colpejat la capital ucraïnesa. A més dels danys personals, els atacs han afectat nombrosos edificis residencials i vehicles i han provocat incendis a la capital ucraïnesa
Mario Saavedra
Rússia ha tornat a atacar amb acarnissament la capital d ’Ucraïna, Kíiv. Almenys 14 persones, entre elles tres menors, han mort aquesta nit com a resultat d’un atac «massiu» amb míssils i drons. En total, segons la Força Aèria ucraïnesa, les forces del Kremlin van llançar 598 drons i 31 míssils, entre els quals míssils de creuer Kh-101, míssils balístics Iskander-M i míssils gairebé balístics Kinzhal. Entre els edificis atacats hi ha la delegació de la Unió Europea (UE) i, tot i que no s’han registrat víctimes, ha provocat una ferma reacció per part de Brussel·les i de les principals capitals europees.
«A les 11.00 hores s’ha confirmat la informació sobre 14 morts com a resultat de l’atac rus. Entre els morts hi ha tres menors: una nena de 2 anys, un noi de 14 i una noia de 17», ha anunciat la Fiscalia de la capital ucraïnesa. Segons l’agència Unikrom, la nena de dos anys va morir immediatament durant una explosió, mentre que els altres dos menors van morir després de ser traslladats a l’hospital en estat crític.
El nou cafè i pastisseria de Stanislav Zavertailo ha quedat severament danyat per l’impacte d’un dels míssils, explica l’empresari des de Kíiv per a EL PERIÓDICO. Envia un vídeo (imatge superior) de la càmera de seguretat del moment de l’impacte.
«Ha estat una de les nits més terrorífiques”, diu en conversa amb aquest diari». «Va començar sobre les deu de la nit. Jo acabava de recollir els meus fills de l'estació de tren, venien de veure la seva àvia a la regió de Dnipro. A mitjanit van començar les explosions dels míssils balístics. Després, els drons Shahed. Al matí d’hora, de nou, grans explosions en aquest barri, el centre de la ciutat, de negocis i vivendes. No hi ha cap edifici militar».
Oksana Mamchenkova confirma que ha sigut, si no el pitjor, sens dubte un dels pitjors atacs sobre la capital ucraïnesa. «L’atac va començar a això de dos quarts de deu de la nit. Em vaig posar a mirar els canals de monitoratge, i vaig veure que probablement es produïa un gran atac, però me’n vaig anar a dormir. A això de les 2.30 van començar explosions molt potents: em vaig refugiar al passadís , on tinc un matalàs per aquestes ocasions: no és segur per a un atac directe, però és millor que dormir a prop de la finestra», explica aquesta kíivita a EL PERIÓDICO. «A això de les cinc del matí van començar a avisar-nos del llançament de míssils cap a Kíiv. Dues grans explosions es van produir a les 5.40, mentre em dirigia a l’estació de tren per a un viatge important que havia de realitzar aquest matí».
«L’estratègia russa ha canviat»
Demà divendres, la ciutat celebrarà un dia de dol. Tot les activitats d’entreteniment seran cancel·lades. Els atacs han danyat cases, escoles i restaurants a quatre districtes de Kíiv. Un d’ells és el districte de Lukianivska, on viu Myra Laremkiv, que relata la nit de por i explosions que ha viscut.
«Rússia ha canviat les tàctiques dels atacs. Últimament enviaven primer els drons Shahed, a això de les deu de la nit, a l’hora que aquí ens solem anar al llit. Però ahir a la nit, quan van començar a sonar les alarmes, hi havia molt pocs Shahed en l’aire a la regió de Kíiv. Vaig decidir anar-me’n al llit sobre la una», relata en conversa amb El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ. «Em vaig despertar cap a les tres amb una explosió molt, molt potent. Era un míssil balístic. Em vaig refugiar al bany, la zona més segura del meu habitatge. Vaig veure en l’aplicació del meu mòbil que hi havia un grapat de míssils a la regió i almenys mig centenar de drons en l’aire. Vaig decidir vestir-me per anar corrent al refugi. Però seguien les explosions. És com ‘El Joc del Calamar’ [sèrie de televisió]: has de trobar el moment entre les explosions per sortir del bany i posar-te la roba. Et poses la dessuadora, hi ha una altra explosió, tornes al lavabo. Surts a posar-te els pantalons, tornes una altra vegada. Hi va haver un míssil que va colpejar a 800 metres de casa meva. Vaig aconseguir arribar al refugi, un pàrquing». Així van ser els atacs en aquest barri kievita:
«A això de les sis del matí, un altre grup de coets va colpejar», acaba el seu relat. «Encara quedaven deu Shahed sobrevolant, però tenia tanta son, i avui tenia una reunió, que vaig decidir anar-me’n a dormir, malgrat el risc. Vaig dormir tres hores i m’he vingut a treballar».
Cop a les negociacions
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha assenyalat que encara podrien trobar-se persones sota les runes, ja que les tasques de rescat continuen. Unikrom ha assenyalat que almenys 10 persones segueixen desaparegudes.
«Aquests míssils i drons d’atac russos són una clara resposta a tots els que durant setmanes i mesos han estat cridant a un alto el foc i diplomàcia real al món. Rússia elegeix els (míssils) balístics en comptes de la taula de negociació. Tria continuar matant en lloc de posar fi a la guerra», ha afirmat el president a X.
Zelenski ha lamentat també que Rússia pugui aprofitar-se del fet que una part del món mira cap a un altre costat davant dels «nens assassinats» i busca excuses per al president rus, Vladímir Putin. Així mateix, ha exigit noves sancions contra Rússia per fer-la retre comptes, en vista que «tots els terminis s’han vençut, dotzenes d’oportunitats per a la diplomàcia han sigut arruïnades».
Delegació de la UE
L’alcalde de la capital ucraïnesa, Vitali Klitxkó, ha afegit que aproximadament 50 persones han resultat ferides, de les quals 40 han hagut de ser hospitalitzades per rebre tractament com a conseqüència de l’«atac massiu contra la capital» ucraïnesa.
Entre els blancs dels atacs, Klitxkó ha citat edificis de vivendes als districtes d’Holosiivski i Shevchenkivski, així com un centre comercial al centre de la capital.
Així mateix, l’atac ha alcalçat l’edifici de la delegació de la UE a Ucraïna. «La UE no s’intimidarà. L’agressió russa només reforça la nostra resolució per estar del costat d’Ucraïna i la seva gent», ha manifestat el president del Consell Europeu, António Costa, en un missatge penjat en el seu compte de X, al costat d’una imatge de l’oficina amb els vidres de les finestres trencades i múltiples destrosses.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmat que tot el personal de la delegació està fora de perill i ha urgit el Kremlin a aturar els seus atacs indiscriminats i a participar en les negociacions per a una pau justa i duradora. «Els atacs de Rússia contra Kíiv només enfortiran la unitat d’Europa i la resistència d’Ucraïna», ha afegit.
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha condemnat el nou atac massiu rus contra Kíiv i ha afirmat que cada agressió de Rússia en aquesta «guerra injusta» és un «nou cop contra la pau». «L’atac a una missió diplomàtica és una nova violació flagrant del dret internacional», ha afegit.
En la mateixa línia, el president francès, Emmanuel Macron, ha denunciat el «terror» i la «barbàrie» de Rússia i ha condemnat «fermament uns atacs insensats d’una gran crueltat».
També ha resultat «greument afectada» l’oficina del British Council, que romandrà tancada fins a nou avís, segons ha indicat l’organització en el seu compte de Facebook.
