Conflicte
Sally Rooney podria ser arrestada per delicte terrorista després de mostrar el seu suport a Palestine Action
L’autora va declarar que destinaria part dels ingressos que percep de la BBC pels drets de les adaptacions de les seves obres a ajudar el grup proscrit per la llei al Regne Unit
Agnés Andreu
La novel·lista irlandesa Sally Rooney podria ser arrestada en virtut de la llei de terrorisme després d’expressar la seva intenció de destinar part dels seus guanys a Palestine Action, segons va advertir aquest dilluns el Govern britànic.
L’autora de títols com ‘Gent normal’ i ‘Intermezzo’ va publicar aquest cap de setmana en un article a ‘The Irish Times’ que donaria part dels beneficis de la venda dels seus llibres i les regalies de les adaptacions televisives de les seves obres fetes per la BBC al grup activista propalestí. «Vull deixar clar que tinc la intenció d’utilitzar els ingressos de la meva feina, així com la meva plataforma pública en general, per continuar ajudant Palestine Action i l’acció directa contra el genocidi de totes les maneres possibles», va escriure Rooney. I va afegir: «Si això em converteix en partidària del terrorisme segons la llei del Regne Unit, que així sigui».
Arran de la publicació de l’article de Rooney, un portaveu del primer ministre britànic, Keir Starmer, va recordar que donar suport a Palestine Action constitueix un delicte segons la legislació actual. «Donar suport a una organització prohibida és un delicte segons la llei de terrorisme», va assenyalar el portaveu de Downing Street, que va insistir que «ningú» ho hauria de fer.
Tot i que el representant del primer ministre va evitar respondre concretament als comentaris de l’autora, sí que va marcar una distinció entre «mostrar suport a una organització prohibida, cosa que és un delicte segons la llei de terrorisme, i una protesta legítima en favor d’una causa», segons l’agència Press Association.
Així mateix, el portaveu va reiterar que donar suport públicament a una organització prohibida en virtut de la llei de terrorisme és un delicte pel qual «la policia, com correspon, aplicarà la llei».
Més de 700 detinguts
Fins ara, més de 700 persones han sigut detingudes per mostrar el seu suport al grup. El 9 d’agost van tenir lloc detencions massives en les quals van ser arrestats més de 500 manifestants pacífics durant una concentració en defensa de Palestine Action a la plaça del Parlament de Londres. Davant aquests fets, Rooney va ser crítica i va declarar: «Em sento obligada a afirmar una vegada més que, igual que els centenars de manifestants arrestats el cap de setmana passat, jo també dono suport a Palestine Action».
En aquest mateix article, Rooney va ser categòrica: «Publicaria amb gust aquesta declaració en un diari del Regne Unit, però que ara seria il·legal», va afirmar.
Fundat el 2020, Palestine Action és un grup que protesta activament contra la guerra de Gaza al Regne Unit mitjançant accions directes dirigides preferentment cap a la indústria armamentística (infraestructura que sosté l’ocupació israeliana). Des del juliol (després de vandalitzar dos avions de la Reial Força Aèria Britànica), el grup britànic d’acció directa propalestí ha sigut vetat al Regne Unit i considerat terrorista pel Govern britànic en virtut de la llei antiterrorista del Regne Unit. Això suposa que, segons aquesta llei, ara mostrar suport al grup és il·legal i es castiga amb fins a 14 anys de presó.
