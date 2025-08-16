Zelenski i Trump es reuniran dilluns a Washington
La reunió arriba després de la cimera entre el president americà i Putin, que ha acabat sense acords concrets
ACN
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha mantingut una conversa d'una hora i mitja amb el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, en el vol de tornada d'Alaska després de reunir-se amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin. Trump també ha informat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i altres líders europeus i de la OTAN. En un comunicat, Zelenski ha confirmat que es reunirà amb Trump a la capital americana dilluns per "debatre tots els detalls per acabar amb les morts i la guerra". Serà la primera visita a la Casa Blanca de Zelenski després de la tensa discussió al despatx Oval del passat febrer.
"Donem suport a la proposta del president Tump de fer una trobada trilateral entre Ucraïna, els EUA i Rússia. El format trilateral és l'adequat", ha afegit.
La trobada arriba després de la reunió de prop de tres hores a Alaska entre el president dels Estats Units i el seu homòleg rus, Vladímir Putin, per abordar el futur de la guerra a Ucraïna. En una roda de premsa conjunta posterior sense preguntes, Trump ha qualificat la trobada de "productiva", però sense que s’hagin assolit resultats concrets sobre un alto el foc i demana més implicació dels països europeus. "No hi ha acord fins que no hi hagi un acord", ha precisat. Per la seva banda, Putin ha afirmat que la cita ha anat "força bé", espera que fixi les "bases per a la pau" i ha convidat Trump a una segona reunió a Moscou.
"Hem tingut una reunió extremadament productiva, i s’han acordat molts punts", ha afegit Trump als periodistes. Al seu entendre, en "queden molt pocs" de pendents, alguns dels quals ha considerat "no gaire significatius". "Un probablement és el més significatiu, però tenim moltes possibilitats d’arribar-hi. No hi hem arribat, però tenim moltes possibilitats d’arribar-hi", ha conclòs.
Posteriorment, en una entrevista a la Fox News -mitjà afí a la seva administració-, Trump ha definit la trobada de "molt càlida" i ha evitat revelar el motiu que els ha impedit arribar a l’acord. Preguntat sobre si estava disposat a dir per què no s'havia assolit cap pacte, el president dels EUA ho ha descartat. "No, preferiria que no. Algú se n'assabentarà, però jo no ho vull dir. Prefereixo veure si podem arribar a l’acord”, ha replicat Trump.
En un altre moment de l’entrevista, el president republicà ha assegurat que les nacions europees s’han d’implicar més en la negociació i que el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha de treballar més per aconseguir l’alto el foc. "Si les coses funcionen, hauria d’haver-hi aquesta nova reunió entre Putin i Zelenski, i suposo que jo també", ha reblat sense concretar lloc.
