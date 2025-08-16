La cimera entre Trump i Putin acaba sense un acord sobre Ucraïna, però els presidents constaten "progressos"
El president americà qualifica la trobada de "productiva" i el seu homòleg rus espera que "posi les bases per a la pau"
ACN
El president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg rus, Vladímir Putin, s'han reunit durant tres hores a la base aèria d’Anchorage, a Alaska, per abordar el futur de la guerra a Ucraïna. En una roda de premsa conjunta, Trump ha qualificat la trobada de "productiva", però sense que s’hagin assolit resultats concrets sobre un alto el foc, mentre que Putin ha afirmat que ha anat "força bé", espera que fixi les "bases per a la pau" i l'ha convidat a una segona reunió a Moscou.
Posteriorment, en una entrevista a la Fox News -mitjà afí a la seva administració- ha definit la trobada de "molt càlida" i ha evitat revelar el motiu que els ha impedit arribar a l’acord. Preguntat sobre si estava disposat a dir per què no s'havia assolit cap pacte, Trump ho ha descartat. "No, preferiria que no. Algú s’assabentarà, però jo no ho vull dir. Prefereixo veure si podem arribar a l’acord”, ha replicat Trump.
En un altre moment de l’entrevista, el president republicà ha assegurat que les nacions europees s’han d’implicar més en la negociació i que el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha de treballar més per aconseguir l’alto el foc. "Si les coses funcionen, hauria d’haver-hi aquesta nova reunió entre Putin i Zelenski, i suposo que jo també", ha reblat sense concretar lloc.
