Ginebra no aconsegueix segellar l’anhelat tractat global per reduir l’impacte del plàstic al món: “Hem perdut una oportunitat històrica”

Els plàstics, en totes les seves formes i colors, ja inunden els nostres mars, boscos i ciutats; es filtren als aliments que mengem, a l’aire que respirem i a la terra que trepitgem; i, segons centenars d’estudis, ja s’han infiltrat a la nostra sang, als nostres òrgans interns i fins i tot a les nostres cèl·lules reproductores.
Durant dues setmanes, 184 països s’han reunit a Ginebra per intentar posar fi a aquest problema, però, després d’unes convulses negociacions marcades per disputes geopolítiques i la forta presència dels lobbies del sector, aquest divendres l’Assemblea de les Nacions Unides ha tancat la seva reunió sense assolir un acord sobre l’esperat primer tractat global contra els plàstics. La decisió, que aspirava a convertir-se en el pacte ambiental més important des de l’Acord de París, ha decebut tot el món. “Hem perdut una oportunitat històrica”, ha denunciat la portaveu de Noruega en aquesta trobada.
L’acord no s’ha bloquejat per disputes menors ni per missatges implícits, sinó pel xoc frontal entre dos blocs. D’una banda, una coalició de més de 100 països, inclosos els membres de la Unió Europea, estats insulars del Pacífic i diversos governs d’Amèrica Llatina i Àfrica, han defensat la necessitat d’un “acord ambiciós” en què s’establissin “límits globals obligatoris” a la producció de plàstic, l’eliminació de plàstics d’un sol ús a tot el món i la prohibició de l’ús de químics potencialment perillosos en l’elaboració d’aquest material.
Mentrestant, d’altra banda, un bloc de potències productores de petroli liderat pels Estats Units, la Xina, l’Aràbia Saudita i Rússia ha defensat l’elaboració d’un tractat centrat gairebé exclusivament a millorar la gestió de residus i el reciclatge. En tots dos casos, les parts s’han ancorat a les seves posicions i han afirmat que no estaven disposades a cedir davant d’un acord que no respectés la seva visió.
Després de dues setmanes de tenses negociacions, l’equip que lidera les negociacions de Ginebra, encapçalat pel diplomàtic equatorià Luis Vayas Valdivieso, ha intentat sense èxit trobar un punt intermig entre aquestes dues visions, però finalment no ha aconseguit acontentar ningú. Els últims esborranys presentats per l’equip, de fet, van ser definits com a “inacceptables”, “decepcionants” i fins i tot “repulsius” per part de països com Colòmbia, el Canadà, el Regne Unit i la Unió Europea.
Diverses coalicions de científics i plataformes ambientalistes, per la seva banda, també van afirmar que els textos posats sobre la taula durant la reunió suposaven “una rendició als interessos dels petroestats i a la indústria petroquímica” i “un retrocés polític greu” que “traeix el mandat original d’aquest acord, desatén els drets humans i ambientals, i posa en risc el futur de les pròximes generacions”.
Decepció global
En un últim intent d’aconseguir un consens mínim per aprovar aquest acord, els líders de la negociació van allargar el debat des de dijous al migdia, moment en què tècnicament s’havia de finalitzar la reunió, fins a la matinada de divendres, i van publicar un darrer esborrany del pacte cap a la una de la matinada. En qüestió de minuts, plataformes com l’International Pollutants Elimination Network i el Center for International Environmental Law es van pronunciar titllant el text com a “una trampa inacceptable”, un “tractat mediocre” i una “maniobra de ‘agafa-ho o deixa-ho’ per esquivar l’espectre d’una negociació fracassada”.
Hores més tard, cap a les cinc de la matinada, Vayas Valdivieso va convocar una assemblea per debatre el text i s’hi va trobar amb el rebuig frontal de la majoria de països presents a la sala.
Europa ha definit la proposta d’acord com a “decebedora” tant per al món actual com per a les futures generacions. Cuba, Panamà, Brasil i Kenya han expressat “decepció”, “ràbia” i, sobretot, la “pèrdua d’una oportunitat històrica” per fer front a aquest problema. Fins i tot l’Azerbaidjan ha afirmat que el fracàs d’aquestes negociacions suposa “una fallada col·lectiva” per a tots els diplomàtics presents a Ginebra. Tuvalu ha assenyalat que aquesta resolució il·lustra la debilitat dels mecanismes multilaterals i la decadència de la cooperació internacional. Ghana ha denunciat que, mentre el debat s’ajorna ad eternum, els països del sud global estan veient inundats amb les escombraries del nord global i sense capacitat de fer front als problemes que això genera. Emirats Àrabs, per la seva banda, ha lamentat que no s’hagi aconseguit un text “més balancejat” entre les dues visions defensades al llarg d’aquesta trobada.
Greenpeace afirma que el resultat d’aquestes negociacions suposa “un fracàs per al món i una victòria per als lobbies petroquímics”, que segons diversos informes han enviat més de 230 delegats a la trobada de Ginebra. “La gran majoria dels governs volien tancar un acord sòlid, però es va permetre que un grapat d’actors maliciosos utilitzessin el procés per frustrar aquesta ambició”, denuncia Graham Forbes, portaveu de l’entitat. L’Agència d’Investigació Ambiental (EIA), per la seva banda, també denuncia que “els petroestats han torpedejat l’aprovació d’aquest tractat” per “posar els seus guanys per davant de la salut del planeta”. “Durant aquestes negociacions hem vist com els petroestats van emprar totes les tàctiques brutes del manual multilateral per retardar, enganyar, titubejar i destruir la possibilitat d’un tractat sobre plàstics eficaç”, destaca l’advocat ambientalista Tim Grabiel.
El març de 2022, durant l’Assemblea de les Nacions Unides per al Medi Ambient a Nairobi, un total de 175 països van aprovar per unanimitat una “resolució històrica” segons la qual tots els estats del món es comprometien a desenvolupar un “tractat global jurídicament vinculant” contra la contaminació per plàstics. En aquell moment, el text va establir que l’acord havia d’abastar tot el cicle de vida del plàstic, des de la seva producció i disseny fins a la seva gestió i eliminació, incloent-hi microplàstics i químics perillosos. Des d’aleshores, el debat s’ha reobert en un total de sis reunions formals celebrades a l’Uruguai, França, Kenya, el Canadà, Corea del Sud i ara a Ginebra per intentar desenvolupar la nova normativa. Però cap ha aconseguit concloure amb un acord final.
