Successos
Grècia, Portugal i els Balcans lluiten contra les flames en plena onada de calor
Al país hel·lè les autoritats xifren en més de 150 els incendis en les últimes 24 hores, que han provocat tres morts des de divendres passat
Els incendis assolen el sud d’Europa coincidint amb l’onada de calor instal·lada sobre aquesta part del continent i que està elevant el mercuri per sobre dels 44 graus en alguns punts. A més d’Espanya, Grècia, Portugal i els Balcans estan patint els estralls del foc, atiat pels forts vents i la pertinaç sequera.
La pitjor part se l’està emportant Grècia, on les autoritats van informar aquest dimecres que en les últimes 24 hores es van desfermar un total de 152 focs i es va activar el mecanisme d’extinció d’incendis forestals de la Unió Europea. En les tasques d’extinció al país hel·lè participen més de 4.800 bombers i 62 mitjans aeris, mentre les autoritats van renovar els missatges d’alerta per l’elevat risc de nous focus a causa dels forts vents, de més de 80 quilòmetres per hora.
Segons el cos de bombers, el perill és alt o molt alt en 10 regions o illes. Des de divendres, s’han registrat tres morts, dos d’ells turistes vietnamites. "Són sens dubte les 24 hores més difícils de lluita contra el foc", va manifestar el president de la Unió d’Oficials de Bombers, Kostas Tsigas, a la televisió local ERT.
Cremades i esgotament
La situació és especialment complicada al nord del Peloponès (al sud de Grècia), amb incendis fora de control a Acaya i un altre que afecta l’àrea industrial de Patras, la tercera ciutat més poblada del país, segons va informar l’emissora Skai. Unes 7.500 persones van haver de ser evacuades de la zona i almenys 14 van haver de ser traslladades a centres sanitaris a causa de cremades, inhalació de fum i esgotament.
A l’illa de Chios, a l’Egeu, es van evacuar diverses localitats i moltes persones van ser rescatades per mar. A l’illa de Zacint, al Jònic, avançaven descontrolats tres fronts al llarg de 15 quilòmetres i es van registrar danys en habitatges, instal·lacions turístiques i explotacions agrícoles.
El Govern de Portugal va decidir prolongar fins divendres l’estat d’alerta decretat per les altes temperatures i l’alt risc d’incendi. El país lluita des de la setmana passada contra alguns d’aquests focs al nord i centre del territori. Dimarts, un centenar de municipis estaven en risc màxim, alguns d’aquests fronterers amb Galícia, Castella i Lleó i Extremadura. Amb la pròrroga de l’estat d’alerta, segueixen vigents les mesures aplicades des de la setmana passada, entre les quals la prohibició de l’accés a les zones forestals, les cremes agrícoles i els treballs en zones forestals fent servir qualsevol tipus de maquinària.
El foc que preocupa més les autoritats portugueses és el de Trancoso, on es van desplegar 700 bombers avalats per 201 mitjans terrestres i 11 d’aeris.
Als Balcans, diversos països estan lluitant aquests dies contra les flames. A Montenegro, un soldat va morir i un altre va resultar ferit dimarts durant les tasques d’extinció que van aconseguir controlar la majoria dels incendis actius des de dilluns al país. El foc va arribar fins a diversos barris perifèrics de la capital, Podgorica, i va cremar un nombre no especificat d’habitatges sense causar víctimes gràcies a l’evacuació dels veïns. El dens fum sobre la ciutat va provocar problemes respiratoris als residents.
A Albània es va registrar un altre mort per les flames, en aquest cas el d’un home de 80 anys que hauria provocat un incendi al jardí de casa seva, a Gramsh, i va morir per asfíxia a causa del fum inhalat. Els bombers lluitaven aquest dimecres amb diversos focus fora de control al centre i el sud del país.
"Cúpula"
Altres països d’Europa també estan en alerta per la canícula "provocada per una persistent cúpula de calor", segons va explicar a l’agència AFP Akshays Deoras, expert en meteorologia de la Universitat britànica de Reading. "Gràcies al canvi climàtic, ara vivim en un món significativament més càlid, i aquesta realitat està augmentant tant la freqüència com la intensitat de les onades de calor", va afegir Deoras.
A Itàlia, diverses ciutats estan en alerta roja per la calor, entre les quals Roma, Milà, Florència, Torí i Bolonya. Les temperatures més altes es preveien a Roma i Florència, amb pics de 38 graus. A més, l’incendi que des de fa cinc dies cremava al parc nacional del Vesubi, el volcà que domina el golf de Nàpols, va ser controlat finalment aquest dimecres, després de cremar gairebé 600 hectàrees.
França, per la seva banda, va decretar l’alerta roja en 14 departaments del sud-oest i centre-est, mentre que dos terços del país estan en alerta taronja. Almenys cinc estacions meteorològiques van batre els seus rècords de temperatura dimarts, incloent-hi els 42,9 °C registrats a Saint-Laurent-du-Pape a l’Ardecha (sud-est) i Saint-Come d’Olt a l’Avairon (sud-oest), segons Météo-France.
L’Agència Ambiental del Regne Unit va classificar d’"importància nacional" l’escassetat d’aigua a Anglaterra. Els primers sis mesos de l’any van ser els més secs des de 1976, un any marcat per una greu sequera a Europa. Mentrestant, el Cos de Bombers d’Escòcia va emetre una alerta de risc d’incendi "molt alt" entre el 13 i el 19 d’agost en diverses regions i va fer una crida a la ciutadania per actuar amb responsabilitat.
