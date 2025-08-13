Investigació
Qui és qui en el clan rus Artiakov de la Costa Brava? Tots els seus membres i els vincles amb Putin
La família del directiu del conglomerat d’empreses rus Rostec es va valer de l’àvia, Anna Kurepina, perquè el fill, Dmitri Artiakov, obtingués la propietat d’un habitatge de luxe a Girona
Un oligarca lligat a Putin blanqueja 16 milions a la Costa Brava
J. G. Albalat | Tono Calleja Flórez
L’informe de la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) del Cos Nacional de Policia (CNP), datat del 8 de maig, relata el presumpte blanqueig de fins a 16 milions d’euros rebuts a Espanya per Anna Kurepina, de 97 anys i sogra de l’exgovernador de la regió russa de Samara, Vladímir Artiakov, actual directiu del conglomerat rus d’empreses Rostec, amb un paper destacat en la indústria de defensa del país governat per Vladímir Putin. En l’ofici policial, els agents descriuen l’operativa i hi destaquen quatre persones:
Va néixer el 20 de juny de 1959 a Moscou. És director general adjunt primer de Rostec, un conglomerat estatal que agrupa més de 700 empreses de sectors estratègics com la defensa i l’alta tecnologia. Des dels inicis de la seva activitat professional, ha fet carrera a l’ombra del Kremlin. Va ser director executiu del grup AvtoVAZ fins al 2007. A partir d’aquell any i fins al 2012, va exercir de governador de la regió de Samara, cor industrial de Rússia, on tenen la seu les principals plantes manufactureres d’automòbils del país. Durant el seu mandat en aquesta regió, greument afectada per grups mafiosos, es van produir assassinats coneguts, com el d’Anatoli Stepanov, vicepresident del Parlament regional. La investigació de la policia i de la fiscalia l’assenyala com un dels beneficiaris de la xarxa russa de blanqueig de capitals radicada a la Costa Brava.
La seva filla, Tatiana Artiakova, de 65 anys, està casada amb l’oligarca Vladímir Artiakov. La seva mare, Anna Kurepina, de 97 anys (nascuda el 9 d’abril de 1928 a Rússia), apareix en la investigació de l’Audiència Nacional com a titular d’un compte corrent a Caixa Girona (actualment CaixaBank) en el qual, entre el 2008 i el 2009, es van rebre nombroses transferències, a través d’un banc de Lituània, procedents de tres societats estrangeres —Delco Networks, Dino Capital i Digimarket Holding Limited— que, segons la policia, formen part de l’entramat Troika Laundromat (bugaderia Troika). Aquests fons van ser utilitzats per comprar finques a Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, a la Costa Brava, que posteriorment van ser venudes al seu net, Dmitri Artiakov.
El fill de Vladímir Artiakov va ser detingut el juliol passat a Girona pel presumpte blanqueig de capitals en què està implicada la seva família. Va néixer el 14 de març de 1983 a Moscou, està casat amb Iúlia Artiakova i té el domicili a Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró. La seva àvia, Anna Kurepina, li va vendre vuit propietats per 10 milions d’euros, segons l’informe policial. Aquest pagament, segons els investigadors, no es va efectuar a Espanya, sinó, presumptament, en un compte del banc rus Novikombank. Els agents han detectat un “gran desfasament” entre el que Kurepina va pagar per les finques i el preu de venda al seu net. Aquesta diferència és especialment significativa en tres propietats adquirides per la dona el 2008 i que Dmitri Artiakov hauria comprat per 3,5 milions menys del que la seva àvia havia pagat.
Germana de Roman Pakhomov, director d’Avia Capital-Service, l’empresa de leasing de Rostec liderada per Vladímir Artiakov. El seu nom original era Maria Volkova, però, en nacionalitzar-se com a espanyola, va passar a dir-se Maria Baer Pakhomova. És agent immobiliària i residia a Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró. També va ser detinguda al juny per la policia espanyola juntament amb Dmitri Artiakov. La policia precisa que Anna Kurepina li havia concedit poders especials per comprar immobles i gestionar comptes corrents. En el registre del seu habitatge, Anticorrupció va descobrir uns 110.000 euros en metàl·lic, així com documentació relativa a inversions de Sergei Txemezov, president de Rostec i, per tant, superior jeràrquic de l’oligarca Vladímir Artiakov.
