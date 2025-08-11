Investigació
Un oligarca lligat a Putin blanqueja 16 milions a la Costa Brava
La policia ha acreditat que Vladímir Artiakov, home clau de la indústria militar russa, es va valer de la sogra, de 97 anys, per comprar una "luxosa mansió" a s’Agaró, finques i dos cotxes, malgrat que no tenia permís de conduir
Tono Calleja Flórez | Jesús G. Albalat
La Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) del Cos Nacional de Policia (CNP) ha aconseguit acreditar que el director general adjunt primer de la corporació estatal russa Rostec, Vladímir Artiakov, un oligarca lligat al president Vladímir Putin, es va valer de familiars per blanquejar 16.026.684 euros al comprar una "luxosa mansió" a la Costa Brava amb "diners il·lícits procedents de Rússia", segons revela un informe del 8 de maig del 2025, al qual ha tingut accés en exclusiva El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ.
Els agents que signen l’informe defineixen aquesta corporació d’empreses públiques, que inclou fins a 11 hòldings empresarials que operen en la indústria militar russa, com "el principal desenvolupador i fabricant rus d’equips d’avions".
Testaferro de la seva família
El directiu d’aquesta corporació pública russa, Vladímir Artiakov, va utilitzar la sogra de 97 anys, Anna Kurepina, "com un testaferro de la seva pròpia família i va fer que ella i el seu patrimoni quedessin ocults darrere seu, la que haurien utilitzat com a part d’un entramat dissenyat en origen per al blanqueig de capitals per mitjà de diverses operacions immobiliàries de diners il·lícits" de Rússia, especifica la policia en l’ofici, que destaca que el clan familiar va adquirir un total de vuit finques per un valor d’uns 14 milions d’euros.
Aquestes propietats van acabar a nom del fill gran del magnat, Dmitri Artiakov, que va ser detingut el 14 de juliol a s’Agaró (Baix Empordà). No obstant, en la vista en què Anticorrupció va reclamar l’ingrés a presó d’aquest ciutadà rus a canvi d’una fiança d’un milió d’euros, els fiscals Juan José Rosa i José Grinda van assenyalar directament com a responsable de l’operativa el patriarca, Vladímir Artiakov, que relacionen de manera indiciària amb el saqueig del tresor públic del país governat per Putin. Aquest oligarca, que va ser governador de la regió russa de Samara, no està formalment imputat en el procediment que investiga a l’Audiència Nacional el jutge Ismael Moreno. La resta dels diners rebuts a Espanya pels Artiakov, fins a 16 milions d’euros, van servir per sufragar reformes de les finques adquirides i fins i tot una assegurança a nom del mateix patriarca.
Durant el registre de la mansió al juliol, els fiscals i els agents de la UDEF van trobar uns 220.000 euros en metàl·lic i un cotxe de la marca Lexus model 350, pel qual el fill de l’oligarca hauria pagat amb la targeta de crèdit 123.000 euros. Després de quedar en llibertat, per decisió del jutge Ismael Moreno, Vladímir Artiakov ha reclamat la devolució d’aquests fons, així com de tres rellotges de gran valor que li van ser intervinguts.
Com a préstecs
La policia desenvolupa aquestes indagacions dins la investigació del jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno, que segueix el rastre a Espanya el presumpte blanqueig de 35 milions d’euros procedents del saqueig que va patir el tresor rus en operacions vinculades al fons de capital rus Hermitage Capital Management, que hauria superat 200 milions d’euros. Aquestes indagacions van ser iniciades per la Fiscalia Anticorrupció després de presentar el ciutadà britànic Bill Browder dues denúncies, una el 2017 i la segona el 2018, en què aportava informació concreta de dues operacions de blanqueig de diners a Espanya, en concret a Tenerife i a Girona.
"Gairebé el 70% de les transferències internacionals rebudes procedeixen de la societat Delco Networks SA i sumen un total de 12.720.000 euros, fet que confirma el que han manifestat els denunciants del Fons Hermitage", ressalta el dossier policial, que revela que aquests fons arribaven com si es tractessin de préstecs. Una operació que, segons la UDEF, és poc realista, perquè "els préstecs es van concedir a una persona d’edat avançada, que en aquell moment tenia 80 anys, i en què es recollia que el termini màxim per a la devolució seria de 10 anys", malgrat que la policia afirma que aquesta àvia "necessitaria centenars d’anys per poder tornar les quanties degudes".
Frau en el tresor rus
A més, l’arribada d’aquests diners a Espanya es va produir després del suposat frau en el tresor rus, que va enviar els 230 milions de dòlars de diners públics del Govern de Putin "als comptes de les tres antigues societats de la cartera del Fons Hermitage (Rilend, Makhon i Parfenion), controlades en aquell moment per l’organització criminal", que va apartar de la direcció Browder, que va patir una persecució per l’Executiu rus, per la qual cosa va abandonar el país.
La firma Delco Networks SA també hauria pagat a Suïssa 800.000 euros al violoncel·lista Serguei Roldugin per la compra de 70.000 accions de la companyia Rosneft, una petroliera russa de capital majoritàriament públic. Aquest músic és, va informar la BBC, amic des de l’adolescència de Vladímir Putin i fins i tot padrí de la seva filla Maria.
"Un familiar molt pròxim"
"És a dir, el compte bancari objecte d’aquest informe hauria sigut obert a Espanya per un familiar molt pròxim a una persona que va ocupar un lloc polític a Rússia [Artiakov], i que ha sigut i és un alt càrrec de diferents empreses estatals. El compte, per tant, hauria sigut usat per a la recepció de fons il·lícits des de l’exterior que es van aplicar a la compra d’actius immobiliaris d’una quantia rellevant", detalla l’ofici policial, que inclou dues imatges en què apareix "Vladímir Artiakov al costat del president de la Federació Russa, Vladímir Putin, quan el primer era el governador de la regió de Samara".
Les transferències de diners es van portar a terme per mitjà de comptes de l’Ukio Bankas de Lituània, banc que d’una manera directa o "mitjançant l’ús de bancs corresponsals, com el Danske Bank i el Sampo Bank, va moure milions de dòlars procedents del frau massiu d’evasió fiscal que ens ocupa, des de Rússia fins a Occident", revela en l’informe la UDEF.
A més de l’empresa esmentada Delco Networks, creada a les illes Verges Britàniques, unes altres dues societats "fictícies", la panamenya Dino Capital SA i la xipriota Digimarket Holdings Limited "formarien part de l’entramat Troika Laundromat [‘bugaderia Troika’] a través del qual van fer transferències al compte bancari espanyol dels Artiakov. Malgrat que la titular formal del compte era la sogra, Anna Kurepina, qui el controlava i en feia ús era Dmitri Artiakov, que, segons la policia, va fer servir la seva àvia, anciana, "com una pantalla per tapar el nom del seu net", que era el titular real, propietari i gestor dels seus fons".
Així mateix, com a apoderades hi havia la filla Tatiana Artiakova [dona de l’oligarca] i Maria Baer Pakhomova, germana de Roman Pakhomov, director d’Avia Capital-Service, l’empresa de lísing de Rostec, liderada per Vladímir Artiakov. Maria Baer Pakhomova també va ser detinguda el juliol passat per la policia espanyola juntament amb el fill gran de Vladímir Artiakov.
Una vegada rebuts els fons a Espanya, la família Artiakov va comprar les finques a Girona, a s’Agaró (Castell-Platja D’Aro), que finalment Anna Kurepina va vendre el 2014 a Rússia al seu net Dmitri Artiakov per 3.560.000 d’euros menys. Aquest suposat pagament, de la veracitat del qual dubta la UDEF, es va fer des d’un banc estatal sancionat per finançar projectes militars russos.
En concret, es tracta de Novikombank, "filial de la corporació Rostec (propietària del 98,92% del seu accionariat), que exerceix un paper fonamental en la implementació dels programes del govern rus destinats al desenvolupament d’indústries d’alta tecnologia a Rússia, finançar projectes militars i civils", assenyala la Policia, que revela que Iuri Artiakov, "germà petit d’Artiakov" va arribar a ser president de l’entitat financera.
També Dmitri Artiakov va adquirir un Porsche Cayenne i un tot terreny, que va estar a nom de l’àvia, malgrat que no disposava de permís de conduir.
Fabricant del Kalàixnikov
En una operativa gairebé idèntica a la d’Artiakov, familiars de l’esmentat Serguei Xemezov, considerat un dels col·laboradors més íntims del president rus i número u de Rostec, fabricant, entre altres productes, del fusell Kalàixnikov, també van adquirir propietats de luxe a la Costa Brava.
El 2017 la fillastra d’aquest membre del cercle més pròxim de Putin va obtenir, gràcies a un preu de venda inusualment baix, una luxosa vila a la urbanització de s’Agaró Vell.
