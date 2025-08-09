Els EUA ofereixen 50 milions de dòlars de recompensa per Maduro
La fiscal general premiarà qui doni informació que permeti arrestar el president, a qui acusa de ser un narcotraficant
Abel Gilbert
La història de les males relacions entre els Estats Units i Veneçuela acaba d’incorporar un altre capítol conflictiu. I és que l’Administració de Donald Trump ha incrementat de 25 a 50 milions de dòlars (42,9 milions d’euros) la recompensa a canvi d’"informació que condueixi a l’arrest" de Nicolás Maduro. "El Departament de Justícia i l’Estat estan anunciant una recompensa històrica", va dir ahir la fiscal general Pam Bondi. El Ministeri d’Exteriors veneçolà va qualificar de "patètic" l’anunci i el va considerar una nova "cortina de fum".
D’acord amb Bondi, "Maduro utilitza les organitzacions terroristes estrangeres per portar drogues mortals i la violència" als Estats Units. El Departament de Justícia, va dir la fiscal, "ha confiscat més de 700 milions de dòlars en actius vinculats a Maduro, inclosos dos avions i nou vehicles".
Trump, igual que ja va passar amb el seu antecessor, Joe Biden, no reconeix la victòria de Maduro en les eleccions de juliol del 2024. Així, des que va prendre possessió, el magnat republicà ha alternat accions d’hostilitat manifesta cap al palau de Miraflores i acords sigil·losos sobre immigració que van possibilitar un ritme sistemàtic de les deportacions. Com a part d’aquestes enteses s’ha estès la llicència de la petrolera Chrevron perquè es mantingui en sòl veneçolà.
En aquest context té lloc el missatge de Bondi a X. La fiscal va utilitzar la xarxa social per acusar Maduro d’estar vinculat amb el Tren de Aragua, un grup criminal sorgit en una presó veneçolana i que ha tingut extensió fora d’aquest país, així com el càrtel de Sinaloa. "Maduro és un dels principals narcotraficants del món i una amenaça per a la seguretat nacional. Sota el lideratge del president Trump, Maduro no escaparà de la justícia i haurà de retre comptes", va afegir Bondi, que al seu torn va posar preu als caps del ministre de Defensa, Diosdado Cabello, i del general Vladimir Padrino López. Per a la cancelleria veneçolana, el missatge de Bondi només és una "distracció desesperada" dels problemes interns dels Estats Units. "Mentre nosaltres desmuntem les trames terroristes que s’orquestren des del seu país, aquesta senyora surt amb un circ mediàtic", va dir el ministre Yván Gil.
