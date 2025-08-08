Successos
Mor un alpinista català i la seva companya resulta ferida greu en un accident als Alps suïssos
Han caigut centenars de metres en el descens del cim del Mönch
Germán González | EFE
Un alpinista català, veí de Terrassa, ha mort aquest dijous en un accident de muntanya als Alps suïssos. En el sinistre també ha resultat ferida de gravetat la seva companya, veïna de Vilafranca del Penedès, que es troba hospitalitzada.
L’accident va tenir lloc aquest dijous al migdia, quan tots dos descendien per una de les rutes del cim del Mönch, al municipi suís de Fieschertal. La Fiscalia del cantó suís del Valais ha informat que ambdós van caure “des de diversos centenars de metres” per circumstàncies que la policia de Berna està investigant. Les víctimes anaven lligades juntes durant el descens.
Arran del sinistre, es van desplegar equips de rescat amb dos helicòpters i membres del Rescat Alpí Suís. L’home va morir a l’acte a conseqüència de l’accident, mentre que la dona va ser traslladada en estat greu en helicòpter a un centre sanitari. Tots dos eren membres de la Federació Catalana d’Entitats Excursionistes.
El Consolat espanyol a Berna s’ha posat en contacte amb les famílies de les dues víctimes per facilitar qualsevol tràmit amb les autoritats del país.
A través de les xarxes socials, el delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, ha remarcat que està en contacte amb el Ministeri d’Afers Exteriors i la representació diplomàtica “sobre l’accident d’una parella d’excursionistes catalans ahir als Alps suïssos”.
“Vull traslladar el meu condol a tota la família i amistats de l’alpinista veí de Terrassa que va morir en el succés, i desitjar la ràpida recuperació de la dona, ferida de gravetat. Em mantinc en contacte amb la Direcció General d’Emergències Consulars per agilitzar el procés de repatriació del cos”, ha afegit Prieto.
