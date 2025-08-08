Incendi

El mega incendi de França ja està sota control però encara tardarà "diversos dies" a extingir-se

Els evacuats encara no han pogut accedir a casa seva

Els bombers estabilitzen el mega incendi del sud de França.

Els bombers estabilitzen el mega incendi del sud de França. / EFE / Philippe Magoni

German González

Barcelona / Figueres

La disminució de la intensitat del vent, juntament amb un augment de la humitat i la pluja lleugera d’aquest divendres a primera hora, han facilitat la tasca dels bombers en el control del mega incendi que des de dimarts passat afecta el massís de les Corberes, a una trentena de quilòmetres de la ciutat francesa de Narbona, al sud de França. Les flames han afectat unes 17.000 hectàrees de matolls, arbres i camps de cultiu.

El temps està canviant a favor nostre”, ha assenyalat el subprefecte de Narbona, Rémi Recio, qui ha afegit que els bombers se centren a mantenir controlat el perímetre de l’incendi, atacar els “punts calents” i impedir que les flames es reactivin. El mega incendi està controlat després que els bombers aconseguissin aturar-ne l’avanç dijous, tot i que per extingir-lo encara caldran “diversos dies, com a mínim tot el cap de setmana”, ha remarcat el prefecte del departament de l’Aude, Christophe Pouget.

De moment, la prefectura de l’Aude manté “prohibit l’accés a tots els massissos forestals fins aquest diumenge inclòs”. Les carreteres continuen tancades al trànsit. Tanmateix, “es preveuen excepcions per al personal de seguretat, els propietaris i llogaters de locals i els caçadors”. “Els serveis estatals insten tota la població a extremar les precaucions i apel·len al sentit de la responsabilitat i al civisme de tothom”, diu un comunicat.

Mil evacuats

Unes 1.000 persones evacuades per l’incendi encara no han pogut tornar a casa seva, ja que de moment no se’ls pot garantir subministraments bàsics com ara aigua i electricitat. Més de 2.000 bombers continuen mobilitzats, així com més de 200 gendarmes, amb suport aeri. El foc ha afectat 15 municipis i té un perímetre de 90 quilòmetres.

Les imatges de l'incendi forestal al sud de França

L'incendi forestal al sud de França. / AP

A partir d’aquest dissabte, el departament de l’Aude estarà en alerta taronja per onada de calor, i això “no és una situació favorable” per extingir l’incendi, segons Pouget. En concret, Météo France ha activat l’alerta taronja per calor en 11 departaments del sud i de l’est de França, a les regions de Tolosa i Lió, respectivament, als quals s’afegiran dissabte sis més, entre ells l’Aude, on s’esperen temperatures màximes d’entre 36 °C i 40 °C. Aquesta situació es prolongarà els dies següents, per la qual cosa l’objectiu és apagar les flames com més aviat millor.

Notícies relacionades i més

El de les Corberes es considera l'incendi més gran a França des de 1949. A més d’haver arrasat milers d’hectàrees de bosc i cremat 36 habitatges i almenys una trentena de vehicles, també ha causat la mort d’una dona de 65 anys que no va voler ser evacuada i ha provocat ferides greus a dues persones, una d’elles un bomber que va patir un accident amb un camió. També hi ha una dotzena d’afectats lleus, principalment bombers.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Denuncien que un restaurant del cap de Creus cobra 10 euros per persona per reservar taula i no els retorna: 'No és legalment vàlid
  2. Aquests són els municipis de l’Alt Empordà que es troben en alerta per risc molt elevat d’incendi forestal
  3. Desmantellen a Terrades un cultiu de 461 plantes de marihuana valorat en 447.022 euros
  4. Una inspecció en un prostíbul de Capmany acaba amb dues prostitutes detingudes i sancions per possessió d’armes i drogues
  5. Evacuen amb helicòpter a un motorista amb un fort traumatisme, a la Jonquera
  6. El castell de Sant Ferran estrena una nova etapa d’obertura turística i pedagògica
  7. Reflexions sobre la notícia 'Salut canviarà el model de les urgències a l’Alt ': 'Una altra oportunitat perduda per a la ciutat de Figueres
  8. El CF Sant Pere Pescador desapareix després de 104 anys d'història i en responsabilitza l'Ajuntament

L’oposició posa nota al primer curs d’Illa: Junts el “suspèn”, el PP ho veu una “estafa” i els Comuns l’envien “al setembre”

L’oposició posa nota al primer curs d’Illa: Junts el “suspèn”, el PP ho veu una “estafa” i els Comuns l’envien “al setembre”

El mega incendi de França ja està sota control però encara tardarà "diversos dies" a extingir-se

El mega incendi de França ja està sota control però encara tardarà "diversos dies" a extingir-se

Unió de Pagesos denuncia robatoris de blat de moro al Gironès, al Pla de l'Estany i al Baix Empordà i demana més control

Unió de Pagesos denuncia robatoris de blat de moro al Gironès, al Pla de l'Estany i al Baix Empordà i demana més control

Mor un alpinista català i la seva companya resulta ferida greu en un accident als Alps suïssos

Mor un alpinista català i la seva companya resulta ferida greu en un accident als Alps suïssos

Figueres prepara un dispositiu de mobilitat per La Vuelta: aquests són els carrers que es tallaran el 27 d’agost

Figueres prepara un dispositiu de mobilitat per La Vuelta: aquests són els carrers que es tallaran el 27 d’agost

Puigdemont defensa el seu fugaç retorn i fugida un any després: "Avui encara estaria a la presó"

Puigdemont defensa el seu fugaç retorn i fugida un any després: "Avui encara estaria a la presó"

Llancen líquid inflamable i provoquen un incendi a l'entrada d'un edifici de Figueres

Llancen líquid inflamable i provoquen un incendi a l'entrada d'un edifici de Figueres

L’ACA estudiarà l’impacte de la sequera en els peixos de rius de l'Empordà

L’ACA estudiarà l’impacte de la sequera en els peixos de rius de l'Empordà
Tracking Pixel Contents