Incendi
El mega incendi de França ja està sota control però encara tardarà "diversos dies" a extingir-se
Els evacuats encara no han pogut accedir a casa seva
German González
La disminució de la intensitat del vent, juntament amb un augment de la humitat i la pluja lleugera d’aquest divendres a primera hora, han facilitat la tasca dels bombers en el control del mega incendi que des de dimarts passat afecta el massís de les Corberes, a una trentena de quilòmetres de la ciutat francesa de Narbona, al sud de França. Les flames han afectat unes 17.000 hectàrees de matolls, arbres i camps de cultiu.
“El temps està canviant a favor nostre”, ha assenyalat el subprefecte de Narbona, Rémi Recio, qui ha afegit que els bombers se centren a mantenir controlat el perímetre de l’incendi, atacar els “punts calents” i impedir que les flames es reactivin. El mega incendi està controlat després que els bombers aconseguissin aturar-ne l’avanç dijous, tot i que per extingir-lo encara caldran “diversos dies, com a mínim tot el cap de setmana”, ha remarcat el prefecte del departament de l’Aude, Christophe Pouget.
De moment, la prefectura de l’Aude manté “prohibit l’accés a tots els massissos forestals fins aquest diumenge inclòs”. Les carreteres continuen tancades al trànsit. Tanmateix, “es preveuen excepcions per al personal de seguretat, els propietaris i llogaters de locals i els caçadors”. “Els serveis estatals insten tota la població a extremar les precaucions i apel·len al sentit de la responsabilitat i al civisme de tothom”, diu un comunicat.
Mil evacuats
Unes 1.000 persones evacuades per l’incendi encara no han pogut tornar a casa seva, ja que de moment no se’ls pot garantir subministraments bàsics com ara aigua i electricitat. Més de 2.000 bombers continuen mobilitzats, així com més de 200 gendarmes, amb suport aeri. El foc ha afectat 15 municipis i té un perímetre de 90 quilòmetres.
A partir d’aquest dissabte, el departament de l’Aude estarà en alerta taronja per onada de calor, i això “no és una situació favorable” per extingir l’incendi, segons Pouget. En concret, Météo France ha activat l’alerta taronja per calor en 11 departaments del sud i de l’est de França, a les regions de Tolosa i Lió, respectivament, als quals s’afegiran dissabte sis més, entre ells l’Aude, on s’esperen temperatures màximes d’entre 36 °C i 40 °C. Aquesta situació es prolongarà els dies següents, per la qual cosa l’objectiu és apagar les flames com més aviat millor.
El de les Corberes es considera l'incendi més gran a França des de 1949. A més d’haver arrasat milers d’hectàrees de bosc i cremat 36 habitatges i almenys una trentena de vehicles, també ha causat la mort d’una dona de 65 anys que no va voler ser evacuada i ha provocat ferides greus a dues persones, una d’elles un bomber que va patir un accident amb un camió. També hi ha una dotzena d’afectats lleus, principalment bombers.
