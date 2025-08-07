Incendi
L’incendi del sud de França està "contingut", segons les autoritats
Les flames han calcinat més de 16.000 hectàrees, convertint-lo en el foc més devastador registrat al país des del 1949
Europa Press
El foc que des de dimarts crema el massís de les Corberes, al sud de França, està "contingut", segons la prefectura de l’Aude, després que les flames hagin calcinat més de 16.000 hectàrees, fins al punt de convertir-se ja en l’incendi més devastador registrat al país europeu des del 1949.
Les autoritats han advertit les poblacions locals que, tot i els avenços de les darreres hores en les tasques de control i extinció del foc, encara no s’ha completat la revisió de les diferents rutes de circulació i, per tant, es desaconsella un retorn prematur.
"La mobilització continua sent essencial", ha destacat la prefectura, ja que les flames no estan extingides i tan sols s’ha aconseguit tancar el perímetre d’expansió. Més de 2.000 bombers, amb el suport de mig miler de vehicles terrestres i nombrosos efectius aeris, continuen desplegats.
El balanç de víctimes, per la seva banda, es manté en un mort i 13 ferits, tres dels quals en estat crític —dos civils i un bomber–. Les autoritats havien advertit dimecres que hi havia tres persones desaparegudes, però aquest dijous han confirmat que totes han estat localitzades en bon estat.
- Aquests són els municipis de l’Alt Empordà que es troben en alerta per risc molt elevat d’incendi forestal
- L'Ajuntament de Vilafant alerta d'un possible intent d'estafa al municipi
- Desmantellen a Terrades un cultiu de 461 plantes de marihuana valorat en 447.022 euros
- L'incendi del sud de França, el pitjor des del 1949, encara avança sense control després d'arrasar 16.000 hectàrees i causar una víctima mortal
- Aquest poble de l'Empordà proposa 'un passeig pel temps' en el seu patrimoni mil·lenari
- Un violent incendi a Occitània genera una fumera visible des de l'Empordà
- Evacuen amb helicòpter a un motorista amb un fort traumatisme, a la Jonquera
- Un músic, ferit per la caiguda d'una torre de llum durant un concert de la festa major de Vila-sacra