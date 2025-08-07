Incendi
El foc al sud de França s'alenteix però encara continua fora de control: “El risc continua sent molt alt, més que mai”
L’absència de vent i el descens de les temperatures donen una treva a les tasques d’extinció
La Fiscalia investiga les causes de l’incendi i Ribaute demana col·laboració ciutadana per localitzar sospitosos
Germán González
La prefectura de l’Aude ha informat que l’absència de vent i les temperatures més baixes de la matinada passada han facilitat l'alentiment de l’incendi que assola des de dimarts passat el massís de les Corberes, a una trentena de quilòmetres de la ciutat francesa de Narbona. Tanmateix, les flames continuen fora de control i ja han arrasat unes 16.000 hectàrees, principalment de massa forestal, arbres i matolls, cosa que ha convertit aquest incendi en el més important a França des del 1946.
El ministre de l’Interior, Bruno Retailleau, ha expressat a les xarxes socials el seu "profund agraïment a totes les forces mobilitzades a l’Aude: més de 2.190 bombers, 200 gendarmes, voluntaris d’associacions de protecció civil homologades, pilots i tots els serveis de l’Estat", i ha mostrat el seu suport als 11 bombers ferits. "L’incendi encara no està estabilitzat. El nivell de risc continua sent molt alt, més que mai, seguiu les instruccions i escolteu les autoritats", ha dit el ministre.
De moment, s’ha demanat a la població dels municipis de la zona afectada que es mantingui confinada, llevat que s’ordeni l’evacuació. Les persones que han abandonat els seus habitatges encara no poden tornar-hi. L’incendi, que en els seus inicis avançava ràpidament a sis quilòmetres per hora a causa del vent i la vegetació seca, ha provocat la crema de 36 habitatges i 40 vehicles calcinats. Durant la nit de dimecres a dijous es van habilitar 17 centres d’acollida temporal en 17 municipis, als quals van acudir 1.759 persones.
Més de 2.100 bombers i 200 gendarmes continuen treballant per combatre les flames, tant per medis terrestres com aeris. Aquest dimecres es van fer 130 llançaments, incloent-hi 55 amb Canadairs, 35 amb Dash i 40 amb helicòpters. França també ha desplegat l’Exèrcit per donar suport i ajudar en l’extinció.
Els 13 ferits, dos d’ells en estat crític, continuen rebent atenció. Entre ells hi ha 11 bombers. També es busca tres persones desaparegudes. A causa de les flames va morir una dona de 65 anys atrapada pel foc a casa seva a Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. Els veïns van informar mitjans locals que la dona no volia abandonar el seu gos, i per això es va negar a deixar l’habitatge.
Investigació oberta
La Brigada d’Investigació de Carcassona i la fiscalia d’aquesta localitat tenen oberta una investigació per determinar les causes de l’incendi. De moment, se sap clarament que va ser a conseqüència de l’acció humana, ja que les flames van començar a la carretera, prop del túnel entre Ribaute i Lagrasse dimarts cap a les 16 hores.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Ribaute, un dels més afectats pel foc, ha demanat ajuda a la població perquè informin si van veure "un vehicle o individu sospitós" en aquesta zona, ja que el seu alcalde considera que les flames podrien haver començat pel llançament d’una burilla. "Cada testimoni pot ser crucial per comprendre les circumstàncies d’aquest incident", assegura també el municipi.
Tot i això, en el seu viatge a la zona afectada, el primer ministre francès, François Bayrou, va apuntar aquest dimecres que l’origen del foc podria estar relacionat amb "activitats a la vora de la carretera". Per la seva banda, la fiscalia de Carcassona ha aclarit que, de moment, cap troballa tècnica permet esclarir si l’incendi va ser provocat. El que sí que és clar és que es va iniciar per una acció negligent de l’home.
