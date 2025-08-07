Incendi
Els bombers estabilitzen el gran incendi forestal del sud de França
Les condicions meteorològiques ajuden a aturar la propagació de les flames
La fiscalia encara no té "troballes tècniques" sobre les causes d’un foc que ha afectat 17.000 hectàrees
Germán González
L’incendi gegantí que assola des de dimarts passat el massís francès de les Corberes, a una trentena de quilòmetres de Narbona, està estabilitzat des d’aquest dijous a última hora de la tarda. Durant tota la jornada, les condicions meteorològiques ja havien donat treva a les tasques d’extinció i, malgrat el repunt del vent que va obligar a fer servir avions i helicòpters, les flames van anar deixant enrere la fúria de les primeres hores, quan van arribar a avançar a "1.000 hectàrees per hora". Després de 48 hores lluitant contra un gran incendi que Rémi Recio, subprefecte de Narbona, va titllar d’"autèntica bèstia", les flames van parar d’avançar sense control.
Sobre el terreny, l’operatiu d'aquest dijous va incloure 2.000 bombers, 600 vehicles de suport, 200 gendarmes i efectius de l’Exèrcit. També es va comptar amb suport aeri. Durant la jornada es van practicar unes 130 descàrregues d’aigua. De moment, el foc ha afectat 16.000 hectàrees de massa forestal, arbres i arbustos, i 1.000 més de camps agrícoles.
La bona notícia de la jornada va ser que es van localitzar les tres persones que es mantenien desaparegudes. L’incendi ha segat la vida d’una dona, però, tenint en compte la força i la mida ingents, el saldo tant humà com material podria haver sigut molt més tràgic.
De fet, tal com va avançar dimecres el ministre de l’Interior, Bruno Retailleau, durant la seva visita a la zona afectada, es tracta de l’incendi més important de França des de 1946. Després de l’estabilització, el risc, però, "continua sent molt alt", van assegurar les autoritats locals, que van demanar als veïns desallotjats que no intentin tornar a casa seva sense permís.
Fins al moment, l’incendi –que en el seu inici va avançar a sis quilòmetres per hora alimentat pel vent i la vegetació seca– ha calcinat 36 habitatges i 40 vehicles. En total, 15 municipis han quedat afectats per les flames. Entre els 18 ferits es troben dos veïns hospitalitzats –un dels quals amb cremades greus– i 16 bombers. La morta és una veïna de 65 anys de Sant Laurenç de la Cabrerissa que es va quedar a casa. Els veïns van explicar que es va negar a sortir de l’habitatge perquè es resistia a abandonar el seu gos.
Investigació oberta
La brigada d’investigació de Carcassona i la fiscalia han obert una investigació per determinar les causes de l’incendi. De moment, els indicis apunten a l’acció humana, ja que les flames van començar a la carretera, a prop del túnel que hi ha entre Ribauta i la Grassa dimarts cap a les quatre de la tarda. En aquest sentit, el primer ministre, François Bayrou, ja va assenyalar dimecres que l’origen del foc podria estar relacionat amb "activitats al caire de la carretera", en al·lusió a les burilles de cigarreta, restes de vidre i olis que es poden convertir en el fatal llampec d’un incendi.
De fet, l’Ajuntament de Ribauta, un dels més afectats per les flames, ha demanat a la població que comparteixi tota la informació que pugui donar llum sobre el succés. "Cada testimoni pot ser crucial per poder comprendre les circumstàncies d’aquest incident", va afirmar l’alcalde, que dimecres va apuntar a una burilla com a principal hipòtesi. Per la seva banda, la Fiscalia de Carcassona no compta amb cap troballa tècnica que permeti dilucidar si l’incendi va ser o no provocat.
