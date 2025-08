Illa posa "tot el suport necessari" a disposició de les autoritats i serveis que treballen en l'incendi al sud de França

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ofereix tot el seu suport a les autoritats i serveis públics que estan treballant "incansablement" per estabilitzar l'incendi al sud de França. "Posem a la seva disposició tot el suport necessari", ha indicat Illa en un missatge a X en el qual assegura estar "molt pendent" de com evoluciona el foc. L'incendi, que es va declarar dimarts a la tarda a Ribauta, una població situada entre Narbona i Carcassona, ha provocat almenys la mort d'una persona. Segons el Prefecte de l'Aude, el foc ja ha afectat 11.100 hectàrees i continua actiu amb unes condicions meteorològiques desfavorables. Uns 1.800 bombers hi treballen aquest dimecres amb el suport de mitjans aeris.

Segons el balanç fet fins ara, hi ha una persona morta a Saint Laurent de la Cabrerisse, dues persones civils ferides, una en estat crític, i 7 bombers ferits. També hi ha una persona desapareguda. El president Illa també ha traslladat el seu condol als familiars de la víctima mortal i ha desitjat una ràpida recuperació als ferits.

A causa de l'incendi, hi ha unes 2.500 llars privades d'electricitat i s'ha hagut de tancar a la circulació l'autovia A-9 entre Perpinyà Nord i Narbona.