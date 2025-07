Testimonis de catalans a Hawaii i el Japó després de l’alerta per tsunami: «Ens van dir que ens allunyéssim del mar, però cadascú s’havia de buscar la vida»

De Hawaii al Japó, han sigut molts els espanyols que es trobaven en un dels països del Pacífic afectats per l’alerta de tsunami en plena temporada turística. Dues catalanes expliquen a El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPRODÀ les seves experiències al rebre les alertes per tsunami que ha desencadenat el terratrèmol de magnitud 8,8 davant les costes del sud de la península russa de Kamtxatka i que ha deixat els països costaners de l’oceà Pacífic en suspens. Ens ho expliquen des de Hawaii, on van ser evacuats de l’aeroport de Honolulu, a Tòquio, una ciutat altament preparada per a aquest tipus d’alertes.

Atrapats a Honolulu

Vanessa Cabezas, de Barcelona, viatjava a Hawaii amb la seva filla de dos anys i el seu marit a visitar la família d’ell, originari de Hilo, a l’anomenada illa gran (Big Island) de l’arxipèlag. Just abans d’embarcar en l’últim dels tres vols que van haver d’agafar des de Barcelona, estaven ja a punt d’embarcar a l’aeroport de Honolulu, i la Vanessa va anar a canviar el nadó, quan van sonar les alarmes als mòbils de tots els que eren a la terminal. Des del canviador, es va estranyar del so, però es va afanyar a la cua d’embarcament. No va ser fins que van ser tots a bord quan van rebre l’ordre d’evacuar.

«Ja estàvem a punt d’enlairar-nos, i de sobte ens fan baixar de l’avió», explica la Vanessa. Van ordenar desembarcar i anar a un lloc segur, en alt. Els minuts que van seguir van ser molt anguniosos, relata, mentre tots els passatgers s’afanyaven a trobar hotels a la zona. «Ens van dir que ens allunyéssim del mar, però ningú ens va explicar on anar ni ens van oferir alternatives. Cadascú s’havia de buscar la vida», relata.

Evacuació sense alternatives

El preu de les habitacions no va baixar malgrat l’emergència, amb reserves a partir de 250 euros la nit. La Vanessa va trobar un hotel pròxim. El problema és que l’aeroport de Honolulu està al costat del mar, per la qual cosa les opcions eren també vulnerables i la planta més alta de l’edifici era un quart pis. «És un edifici baix. Vam aconseguir estar a la planta més alta, però no és gaire», explica exasperada després d’un dia sencer sense dormir, després de volar Barcelona – Los Angeles – Honolulu.

Les notícies per televisió no oferien tranquil·litat. «S’esperava la primera onada a les 7.10, però no ha sigut gaire forta. Tot i així, parlen d’energia intensa i corrents estranyes», assenyala per telèfon des de l’habitació de l’hotel. A Hanalei, al nord de Kauai, el mar va començar a retrocedir, un fenomen que sol precedir l’arribada d’un tsunami.

A Hilo, on viu la seva família política, algunes zones baixes s’han inundat.«Els meus sogres estan bé perquè viuen a Kaumana, un barri alt», assegura. En canvi, la Mary, a Oahu, és massa a prop de la costa i haurà de deixar casa seva de moment. «Estan evacuant tots els que viuen davant el mar. Les alertes sonen per tot arreu», explica. «Estic esgotada, no estic acostumada a aquestes situacions, i amb una nena petita es fa encara més dur», conclou.

Calma tensa al tren bala

L’Alba, catalana de viatge al Japó, es trobava en un tren bala de Tòquio a Takayama, a l’interior del país, quan, a les vuit delmatí,les sirenes d’alerta sísmica van sonar alhora a tot el comboi. «Van sonar totes les alarmes, com les de Protecció Civil a Espanya», explica a aquest diari.

L’Alba i la seva família van ser de les poques persones alterades del vagó. Era aviat, molts dormisquejaven perquè és un trajecte de més de tres hores. Els viatgers locals amb prou feines es van immutar, van llegir el missatge, van tornar a ficar el mòbil a les seves butxaques i van seguir com si res. «La gent d’aquí no es va alterar. Tothom va continuar amb el que estava fent», explica en conversa telefònica.

La bona notícia per als passatgers d’aquest tren és que es dirigien cap a l’interior del país, i a terreny més alt. En total, dos milions de persones van rebre ordre d’evacuació, inclosa la badia de Tòquio. L’Alba va sentir un cert alleujament: ella i la seva família no tornarien a la capital fins d’aquí més d’una setmana. «Estàvem sortint de la zona en risc, i això em va donar tranquil·litat», afegeix. Els pròxims dies viatjaran cap a Kyoto i Hiroshima, també allunyades de la costa pacífica.

Una víctima mortal

El Japó està preparat per a aquest tipus d’emergències. Tot i així, l’abast del sisme ha obligat a evacuar més de dos milions de persones, segons l’Agència Meteorològica japonesa. La central nuclear de Fukushima Daiichi va ser desallotjada per precaució, tot i que no s’ha detectat cap anomalia. Aquesta planta va patir una fusió del nucli el 2011 després d’un altre tsunami i segueix en procés de desmantellament.

No totes les evacuacions han sigut segures. A Kumano, prefectura de Mie,una dona de 58 anys va morir després de caure amb el seu cotxe per un penya-segat quan intentava moure’l. És, de moment, l’única víctima mortal registrada en un país que compta amb protocols estrictes i zones designades per a emergències com aquesta.