Un terratrèmol de magnitud 8,8 a l’est de Rússia desencadena alertes de tsunami a diversos països del Pacífic

Un dels sismes més potents en la història recent ha activat aquest dimecres una alerta de tsunami a tot el Pacífic. Les alertes de tsunami s’han activat aquest dimecres després que un potent terratrèmol de magnitud 8,8 sacsegés el sud de la península de Kamtxatka, a Rússia.

El sisme es va registrar a les 8.25 hora local japonesa (23.25 GMT de dimarts), segons l’Agència Meteorològica del Japó, que va revisar la seva estimació inicial de magnitud de 8 a 8,7 i finalment a 8,8. El Servei Geològic dels Estats Units (USGS) també va detectar la tremolor i va situar l’epicentre a 18,2 quilòmetres de profunditat sota el llit marí.

Tot i que el terratrèmol amb prou feines es va sentir al Japó, on va arribar al nivell dos en l’escala sísmica nipona en ciutats del sud-est de Hokkaido com Kushiro o Akkeshi, les autoritats van emetre ràpidament alertes per risc de tsunami.

Primeres grans onades

Les primeres onades van arribar a Hokkaido cap a les 10.30 hora local (01.30 GMT). A la ciutat de Hanasaki, a Nemuro, es va registrar una altura màxima de 40 centímetres, i en punts com Hamanaka, el port de Kushiro i Ako es van observar onades d’altura similar. Les autoritats van advertir que l’altura del tsunami podia augmentar en les hores següents.

Es van ordenar evacuacions en zones costaneres de Hokkaido, així com en les prefectures d’Aomori, Iwate, Miyagi, Fukushima, Ibaraki, Chiba, Kanagawa, Shizuoka, Mie i Wakayama. També es van emetre avisos per a la badia de Tòquio (amb risc d’onades de fins a un metre), la badia d’Osaka i les illes de Shikoku, Kyushu i Okinawa. A les costes del mar del Japó es preveuen onades de fins a 20 centímetres.

A Hawaii, les primeres onades del tsunami provocades pel terratrèmol van arribar a Oahu, amb una altura registrada d’1,2 metres.L’Oficina Nacional d’Administració Oceànica i Atmosfèrica (NOAA) va emetre una alerta de tsunami per a tot l’estat, així com per a l’extrem occidental d’Alaska, i va recomanar precaució a la costa oest dels EUA i el Canadà.

El governador de Hawaii, Josh Green, va declarar l’estat d’emergència i va demanar evacuar les zones costaneres. D’altra banda, el president dels EUA, Donald Trump, va instar la població a mantenir-se atenta a les advertències oficials.

Al Japó, més d’1,9 milions de persones van ser evacuades, segons l’agència meteorològica nacional. El Canadà va demanar evitar platges i zones litorals davant la possible arribada d’onades.

A les Filipines, el Departament de Sismologia va alertar sobre onades de menys d’un metre, amb arribada estimada entre les 13.20 i les 14.40 hora local (5.20 i 6.40 GMT). A Indonèsia, l’Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica (BMKG) va indicar que el terratrèmol podria causar onades de menys de 0,5 metres.

A Amèrica Llatina, la Secretaria de Marina de Mèxic va emetre una alerta per a tota la costa del Pacífic. S’espera que arribin onades menors a 20 centímetres a partir de les 2.00 hora local (8.00 GMT de dimecres) en localitats com Ensenada, Cabo San Lucas, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Acapulco i Salina Cruz, entre d’altres.

Alerta al Pacífic llatinoamericà

L’Agència de Meteorologia de l’estat de Chiapas va estendre l’alerta a les costes de Guatemala (Champerico), El Salvador (Acajutla), Nicaragua (Corinto), Costa Rica (Quepos) i Panamà (Punta Mala).

A Xile, el president Gabriel Boric va informar d’una alerta de tsunami per a tota la costa, amb evacuacions programades tres hores abans de l’arribada estimada de les onades. Les regions més afectades serien Atacama, Coquimbo i Valparaíso, tot i que també es va declarar l’estat de precaució en regions com Antofagasta, Biobío, La Araucanía i Magallanes.

El Centre Nacional d’Alerta de Tsunamis de l’Equador va llançar una advertència per l’«alta probabilitat» que les onades afectin les illes Galápagos, mentre que per al territori continental es manté una fase d’observació. El tsunami podria arribar a les Galápagos a les 10.00 hora local i al continent a les 11.00 (16.00 GMT). En els punts més allunyats, s’estima l’arribada cap a les 13.00 (18.00 GMT).

La Direcció d’Hidrografia i Navegació de la Marina de Guerra del Perú també va emetre una alerta per a tot el litoral. En canvi, la Direcció General Marítima de Colòmbia va indicar que no existeix amenaça per a la seva costa pacífica.

Després del terratrèmol, van començar a circular imatges de danys estructurals a Kamtxatka. Es va reportar l’ensorrament parcial d’una guarderia al Krai de Kamtxatka i el governador de Sakhalín va publicar fotografies amb danys a l’ illa de Paramushir.

Tot i que els danys materials semblen limitats de moment, les autoritats de tot el Pacífic es mantenen en màxima alerta davant la possibilitat de noves onades en les pròximes hores.