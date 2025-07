Dos milions d’evacuats al Japó davant el risc de tsunami després del terratrèmol a Rússia

Prop de dos milions de persones han rebut al Japó ordres d’evacuar les seves llars o d’abandonar zones costaneres davant el risc de tsunamis causats pel terratrèmol de magnitud 8,8 que ha tingut lloc aquest dimecres davant la península de Kamtxatka (Rússia).

A l’illa septentrional de Hokkaido, la més gran de les que componen l’arxipèlag nipó ubicat més a prop de Kamtxatka, les autoritats locals van emetre una ordre d’evacuació del nivell màxim (5 sobre 5) per a 10.463 ciutadans a la localitat costanera d’Urakawa. Aquesta alerta significa que un desastre natural «està en curs» i apressa a l’acció immediata dels afectats per salvar les seves vides.

A més, més d’1,9 milions de persones de 21 prefectures nipones de la costa del Pacífic del país van rebre avisos d’evacuació de nivell 4 sobre 5, que fan crides a «evacuar zones perilloses» com les pròximes al mar i les desembocadures de rius «tan aviat com sigui possible abans que la situació empitjori».

La xifra més actualitzada oferta per l’Agència Nacional de Bombers i Gestió de Desastres situa en 1.996.154 el total de persones afectades per les ordres d’evacuació emeses per les autoritats locals des que el terratrèmol va tenir lloc al matí.

Les persones que van arribar a abandonar casa seva es van allotjar en llocs designats com a refugis públics per a desastres naturals, entre els quals estacions de tren, hospitals, centres cívics, escoles i parcs situats en terreny elevat.

Les ordres d’evacuació d’autoritats locals es basen en les alertes emeses per l’Agència Meteorològica del Japó (JMA), vigents des de primera hora del matí per a pràcticament la totalitat de la costa del Pacífic de l’arxipèlag, i que estimen que es poden produir tsunamis de fins a tres metres d’altura.

tsunamis d'1,3 metres

De moment s’han registrat tsunamis de fins a 1,3 metres d’altura a la localitat de Kuji, a la prefectura d’Iwate, i de 80 centímetres a la península de Nemuro, a Hokkaido, al nord i el nord-est del país. Al port de Yokohama, al sud de Tòquio, es va observar així mateix un tsunami de 30 centímetres.

Les autoritats nipones recomanen a les poblacions afectades que respectin les ordres d’evacuació fins que siguin aixecades, i adverteixen del risc continuat de tsunamis a causa de la intensitat i ubicació del terratrèmol a Kamtxatka.

El sisme ha sigut el més potent des de 1952 a Kamtxatka, una de les zones de més activitat volcànica del planeta, segons ha informat avui el Servei Geofísic Unificat rus al seu canal de Telegram, i el sisè més intens que es registra al món des de 1900.