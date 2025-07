Esperança en l'alzheimer: Europa dona llum verda a un segon fàrmac que alenteix l'avanç de la malaltia

La farmacèutica Eli Lilly ha anunciat que el Comitè de Medicaments d'Ús Humà (CHMP) de l'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les seves sigles en anglès) ha emès "una opinió positiva" recomanant l'ús de donanemab, un fàrmac desenvolupat pel tractament de l'alzheimer en fases primerenques. S'espera que la Comissió Europea prengui una decisió reguladora definitiva sobre l'autorització de comercialització del medicament a la Unió Europea en els pròxims mesos. Aquesta opinió és el pas previ.

Es tracta del segon fàrmac per a la malaltia neurodegenerativa al qual Europa dona llum verda en tot just uns mesos. A l'abril, la Comissió Europea ja autoritzava la comercialització de lecanemab pel tractament de persones amb malaltia d'alzheimer en fases inicials o amb deterioració cognitiva lleu a causa d'aquesta patologia.

"Una fita"

"Aquesta opinió positiva suposa una fita important en la nostra labor per fer arribar el donanemab als pacients adequats a tota Europa", ha assenyalat Patrik Jonsson, vicepresident executiu i president de Lilly International. "Donanemab pot marcar una diferència significativa en la vida de les persones amb malaltia d'alzheimer simptomàtica primerenca", ha afegit.

Abans, al març, la EMA havia desaconsellat la seva comercialització. L'agència va emetre el seu dictamen el 27 de març de 2025. Va assenyalar que els beneficis del fàrmac no eren prou grans per a compensar els riscos d'esdeveniments potencialment fatals. La principal preocupació de seguretat amb Kisunla, el seu nom comercial, va ser la freqüent aparició d'anomalies com a edemes o petits sagnats en el cervell que, habitualment, només es detecten mitjançant ressonància magnètica i que rarament causen símptomes clars. Es tracta d'un efecte secundari que es registra amb els medicaments amb anticossos monoclonals dirigits a la beta amiloide.

Crítiques

La decisió en contra d'aprovar donanemab per a la seva comercialització a Europa va ser molt criticada per entitats com la Confederació Espanyola d'Alzheimer i Altres Demències (CEAFA), que censurava que es privés als pacients europeus d'una nova opció terapèutica.

L'alzheimer afecta actualment 6,9 milions de persones a Europa, i s'espera que aquesta xifra es dupliqui per a 2050 a causa del creixent envelliment de la població. Aproximadament un terç de les persones amb deterioració cognitiva lleu o demència lleu per alzheimer progressa envers el següent estadi clínic de la malaltia en un any.

Nova etapa

"Aquestes dades ens donen una idea de la magnitud d'una malaltia amb conseqüències tant sanitàries com socials, donada l'extrema dependència dels pacients en fases avançades", recorda José Antonio Sacristán, director mèdic de Lilly Espanya. "Opinions com la del CHMP obren la porta a una nova etapa en la qual, per primera vegada, podem pensar a canviar el curs de la malaltia en les seves fases inicials. Per a això, és imprescindible potenciar les capacitats de diagnòstic precoç, l'accés a biomarcadors i la formació d'equips multidisciplinaris en el nostre sistema sanitari", afirma.

L'opinió positiva emesa ara per la EMA es va basar, principalment, en les dades de l'assaig clínic TRAILBLAZER-ALZ 2, que demostren que donanemab alenteix significativament la deterioració cognitiva i funcional i redueix el risc de progressió a la següent etapa clínica de la malaltia; així com en les dades de l'assaig clínic TRAILBLAZER-ALZ 6, que va avaluar un ajustament en el règim de dosificació.

Potencialment greus

A l'estudi TRAILBLAZER-ALZ 6, explica la companyia, l'ajust en el règim de dosificació va reduir significativament la incidència d'anomalies d'imatge relacionades amb l'amiloide amb edema/efusió (ARIA-E) en comparació amb la pauta original utilitzada a TRAILBLAZER-ALZ 2 a les 24 i 52 setmanes, aconseguint nivells similars d'eliminació de plaques amiloides i de reducció de la P-tau217.

Les anormalitats relacionades amb la imatge d'amiloide (ARIA) amb edema/efusió (ARIA-E) i amb hemorràgia/hemosiderosis (ARIA-H) són efectes secundaris propis d'aquesta classe de fàrmacs que generalment no causen símptomes, però poden ser greus i potencialment mortals, especifica la companyia.

Donanemab, administrat mitjançant perfusió (via intravenosa) una vegada al mes, està actualment comercialitzat als Estats Units i altres països com el Japó, la Xina, el Regne Unit, la Unió dels Emirats Àrabs, Qatar, Kuwait, Bahrain, Singapur, Taiwan, el Brasil, Mèxic i Austràlia. La companyia farmacèutica assenyala que és el primer i únic tractament dirigit a les plaques amiloides amb evidència que dona suport a la interrupció del tractament una vegada eliminades aquestes plaques, la qual cosa podria suposar menors costos del tractament i menor nombre de perfusions.

