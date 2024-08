Detingut un menor de 15 anys per sospita de connexió amb el presumpte atemptat a Solingen

La Policia alemanya ha detingut un adolescent de 15 anys per sospites d'estar relacionat amb l'atac amb ganivet a la ciutat de Solingen, a l'oest d'Alemanya, que va acabar amb tres morts i vuit ferits, cinc dels quals en estat greu. Fonts de la Fiscalia de Düsseldorf han indicat, així mateix, que s'investiga el cas com a atemptat, del qual no es descarta un rerefons terrorista. En cas de reforçar-se aquesta sospita, el cas seria assumit per la Fiscalia General.

L'atacant, del qual ni la Fiscalia ni la policia han facilitat una descripció, ha fugit. La detenció de l'adolescent es va produir el matí d'aquest dissabte, en tenir-se indicis que aquest havia sabut poc abans de l'atac la intenció del presumpte agressor. Dues dones van advertir a la policia d'aquesta sospita, després d'escoltar una conversa del jove relatant-lo. Es desconeix si l'interlocutor era l'agressor. El fiscal Markus Caspers, en roda de premsa, ha rebutjat donar detalls sobre el detingut per tractar-se d'un menor d'edat.

Tant el fiscal com el cap de la Policia de Düsseldorf, Markus Röhl, han refusat així mateix donar una descripció del pròfug, malgrat que teòricament això ajudaria a localitzar-ho amb ajuda de la col·laboració ciutadana, per estar el cas subjecte a la recerca en curs. Segons Röhl, hi ha diverses descripcions "contradictòries" de testimonis presencials, la qual cosa podria generar confusió.

Segons el diari sensacionalista "Bild", s'ha localitzat l'arma amb què va actuar, a uns 200 metres del lloc de l'atac. NO hi ha confirmació oficial, no obstant això, de la troballa.

L'atemptat va ocórrer poc abans de les 21.40 de la nit del divendres. A aquesta hora, la policia va rebre alarmes que un home s'havia llançat de manera indiscriminada contra els assistents a l'anomenada "Festa de la Diversitat". Segons testimonis presencials, confirmat pel relat policial, la seva intenció era clavar-los la seva arma a la zona del coll. L'atacant va aconseguir fugir entre la multitud i segueix sense ser localitzat.

En el moment d'ocórrer l'atac intervenia DJ Topic, qui va seguir amb la seva actuació per evitar que es deslligués el pànic, fins que 15 minuts després es va suspendre el concert i la resta de la festa.

Tres assistents van morir, una dona de 56 anys i dos homes de 56 i 67 anys, residents en aquesta mateixa regió. Altres vuit persones van resultar ferides, cinc d'elles van quedar en estat crític, mentre un nombre indeterminat d'assistents van haver de ser atesos al mateix lloc on es desenvolupava un concert per atacs d'ansietat, cops o altres lesions produïdes enmig del pànic que es va deslligar.

Milers de persones s'havien concentrat al nucli antic de Solingen, ciutat pròxima a Düsseldorf, la capital del 'Land' de Renània del Nord-Westfàlia. Les autoritats locals estimen en unes 80.000 el nombre de persones que anaven a participar en la festa, en la qual se celebraven els 650 anys de la fundació de Solingen.

La Policia va demanar a la població que proporcionés indicis o imatges del moment de l'agressió a través d'un portal d'internet creada de manera especial per a tal efecte, en un intent de reforçar els criteris de cerca. Al mateix temps, el ministre de l'Interior del 'Land', Herbert Reul, va constrènyer als ciutadans a no entrar en especulacions ni difondre imatges no verificades.

"La qüestió ara és com aconseguir atrapar l'agressor. Algú ha atacat arbitràriament a persones, sorgit del no-res, i els ha matat sense que tinguem idea del motiu", va explicar Reul.

Potent dispositiu policial

El diari sensacionalista "Bild" havia apuntat la nit del divendres, basant-se en testimonis presencials, que l'atacant era una persona "d'aspecte àrab", la qual cosa fins ara no ha confirmat cap font oficial. Segons aquest mitjà, l'agressor va ser descrit per alguns testimonis com un home de complexió atlètica i barba tancada, vestit de negre i amb una gorra.

Als habitants de Solingen se'ls havia demanat la nit anterior que evitessin el barri antic de la ciutat i que es quedessin a les seves cases. Ja al matí, es va aixecar parcialment aquesta alarma, encara que es va desplegar per tot el centre de Solingen un poderós operatiu policial.

"L'atacant va acoltellar a persones de manera aleatòria. Per això en aquests moments partim d'un atemptat", va afirmar ja la nit del divendres el comissari Sascha Kresta, portaveu de la policia de Wuppertal, que va assenyalar que segons les seves informacions l'agressor va tractar de ferir de manera deliberada a les víctimes a la zona del coll.

Alarma pels atacs a ganivetades

La ministra de l'Interior del Govern alemany, la socialdemòcrata Nancy Faeser, va expressar la seva absoluta "consternació" per un atac que incideix en l'alarma creada per l'increment dels atacs a ganivetades. La pròpia titular de l'Interior va anunciar fa uns dies el seu propòsit de prohibir portar en públic armes blanques, la fulla de les quals superi els 6 centímetres de llarg. Des de l'oposició conservadora es considera que no és suficient i que han de prohibir-se absolutament totes. El 2023 es van registrar a Alemanya 400.000 delictes amb arma blanca, un 16% més que l'any anterior. Més impactant és l'augment de lesions físiques per ganivets, navalles o altres objectes tallants: va haver-hi 8.951 lesionats, un increment interanual del 20%. Es considera que una prohibició podria evitar agressions o baralles, però no atacs planificats. El canceller Olaf Scholz, en un missatge als seus ciutadans, va assegurar que l'atacant serà castigat amb tot rigor i es va pronunciar així mateix per endurir les lleis.

L'atac de Solingen es produeix a una setmana de les eleccions regionals en dos estats de l'est del país, Turíngia i Saxònia, on la ultradretana Alternativa per Alemanya (AfD) podria convertir-se en primera força. Aquest partit basa el seu programa en consignes antiimmigració i utilitza dades estadístiques de la policia per sostenir que un alt percentatge dels delictes amb arma blanca procedeixen de la població d'arrels estrangeres o de refugiats als quals es va rebutjar la seva petició d'asil, però que segueixen al país.

Al·ludeixen aquí a la recent mort d'un policia a Mannheim, atacat a ganivetades per un afganès de 25 anys, així com precedents anteriors d'agressions, a vegades mortals, en trens i altres llocs i comeses per estrangers.

Alguns missatges difosos el divendres a les xarxes socials relacionaven l'atac de Solingen amb l'alarma creada a Viena pels plans d'un jove d'origen macedoni de perpetrar un atemptat, amb arma blanca o explosius, en els accessos a un concert de Taylor Swift, la qual cosa va derivar en la seva cancel·lació. Experts han alertat de l'alt grau de risc que impliquen les accions dels anomenats "llops solitaris" en grans concentracions a l'aire lliure.