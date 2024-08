Trobats quatre cadàvers al costat d’un hotel al turístic Cancún

Els cossos sense vida de quatre persones, entre els quals el d’un policia municipal, van ser trobats el matí de dijous passat a la carretera federal que connecta Cancún amb la Riviera Maya, al Carib mexicà i principal destinació turística del país.

Poc després de les vuit del matí, el centre d’operacions del 911 va rebre diverses trucades de conductors que alertaven sobre un cos sense vida que hi havia estès a un costat de la carretera federal, just on comença un camí de terra paral·lel a l’accés principal de l’hotel Moon Palace. Agents de la Policia d’Investigació de la Unitat d’Homicidis i Serveis Pericials de la Fiscalia General de l’Estat (FGE) de Quintana Roo, que complien amb la inspecció de la zona buscant indicis o pertinences de la víctima, van trobar tres cossos més en un celler abandonat, ubicat al final del camí en què va ser trobat el primer cos. Hores més tard, la FGE va confirmar que un dels cossos correspon al d’un policia municipal

Les primeres línies d’investigació apunten cap a recents operatius relacionats amb el tràfic de persones i la venjança entre integrants de grups criminals a la regió. El cap de setmana passat es va registrar un atac armat a la zona hotelera de Cancún, on tres homes armats que anaven a bord de motos van matar un menor de 12 anys que estava amb la seva família a Playa Caracol, un balneari públic ubicat entre hotels, restaurants i locals comercials.