La coalició d'esquerres bat el partit de Le Pen i guanya la segona volta de les legislatives a França

L'extrema dreta francesa es queda, una altra vegada, amb la mel als llavis. El Nou Front Popular (NFP) que ha aglutinat per primera vegada tota l'esquerra aconseguiria destronar la Reagrupació Nacional (RN) de Marine Le Pen i hauria guanyat la segona volta de les eleccions legislatives en obtenir entre 170 i 215 escons, segons els sondejos a peu d'urna. El cordó sanitari format pels blocs de l'esquerra i el macronisme hauria aconseguit frenar l'empenta ultra i ara aquesta complexa aliança tindria davant seu l'opció d'impulsar un govern, ja que el NFP necessitaria el suport de la coalició del president Emmanuel Macron per arribar als 289 diputats que atorguen la majoria absoluta a l'Assemblea Nacional.

Les eleccions legislatives tensen els carrers de França

L'èxit d'aquest cordó sanitari no seria exclusiu de l'esquerra, ja que també hauria permès remuntar als macronistes, que van quedar tercers a la primera volta i ara podrien situar-se fins i tot per davant dels lepenistes. Segons les enquestes, la coalició macronista Ensemble aconseguiria de 150 a 170 escons, mentre que Reagrupació Nacional es quedaria amb entre 132 i 152 parlamentaris.

Durant la campanya, el candidat de RN a primer ministre, Jordan Bardella, va assegurar que, sense majoria absoluta, no es postularà per dirigir el Govern francès, ja que no podria aprovar les polèmiques reformes i lleis que defensa, com la reforma de la Constitució o la derogació de la reforma de les pensions. Ara, creixen les incògnites sobre quin serà el proper pas: coalició, cohabitació o un govern tècnic, i quan França tindrà un nou govern, ja que a la Constitució no hi ha una llei que detalli un calendari, tot i que el 18 de juliol se celebra la primera sessió de l'Assemblea Nacional.

Participació històrica

Des de primera hora del matí, els col·legis electorals obrien amb un important moviment de ciutadans. Molts comencen avui les vacances i han matinat per poder votar i fugir de la capital. A les 12h, les dades de participació eren d'un 26,63%, un punt més que a la primera volta i gairebé 8 punts més respecte a 2022.

A les 17h, la taxa de participació tornava a batre rècord amb un 59,71%, una mica més que a la primera volta, amb un 59,39%. No es registraven xifres tan altes des de 1981, especialment a les províncies, on més la taxa de participació ha estat més alta en zones, com Bouches-du-Rhône amb un 34,59%, Correze amb un 33,88% i Cantal amb un 33,48%. A diferència de la capital, on s'ha registrat la participació més baixa a Seine-Saint Denis.

En aquesta segona volta estaven cridats a votar, 42,2 milions de francesos, segons un estudi de Le Monde. Després d'aquesta estratègia entre el Nou Front Popular i la majoria presidencial de retirar candidats en aquelles circumscripcions on s'hagi produït una triangular, a favor del candidat més votat, el mapa francès quedava en 501 circumscripcions; 409 duels, 90 triangulars i una quadrangular.