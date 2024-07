Descobreixen que pot haver-hi grans quantitats d'or sense explotar a les profunditats marines

Els fons marins podrien contenir importants reserves d'or d'altíssima qualitat, segons un estudi que acaba de fer-se públic per part de científics canadencs de la Universitat McGill. Aquest descobriment es produeix en ple debat sobre la conveniència o no d'explotar la mineria submarina a la recerca de materials necessaris per a la transició ecològica i altres aplicacions.

Els investigadors que van elaborar aquest estudi van viatjar al remot dipòsit d'or de Brucejack, situat al nord-oest de Columbia Britànica (Canadà), per estudiar i recollir roques antigues que contenen minerals. A conseqüència dels seus treballs, van descobrir que l'aigua de mar afavoreix una sèrie de processos que impulsen la creació d'or.

El dipòsit de Brucejack, que originalment estava al mar i ara està ubicat a terra ferma a causa de processos tectònics de plaques, es va formar fa uns 183 milions d'anys en un arc d'illes a l'oceà.

Científics autors de l'estudi a la mina Brucejack

Després d'analitzar les mostres a McGill i a la Universitat d'Alberta, els científics van descobrir que l'aigua de mar s'havia barrejat amb fluids minerals a l'escorça terrestre per formar or.

"Aquestes roques, que daten del període Juràssic Primerenc, estan allotjades en formacions volcàniques i sedimentàries", va dir un dels autors, Anthony Williams-Jones, del Departament de Ciències Planetàries i Terrestres de McGill. "Utilitzant espectrometria de masses d'alta resolució, vam descodificar les seves signatures químiques úniques. El descobriment de deposició d'or provocada per aigua de mar és novedós i sorprenent".

L'aigua de mar afavoreix la formació d'or

Les troballes es basen en el descobriment fet per l'equip de McGill el 2021 que les nanopartícules d'or es combinen per formar dipòsits d'or d'alta qualitat, en un procés similar a la manera en què les proteïnes s'aglutinen per formar quallada quan la llet es torna agre.

"En el nostre nou estudi, vam descobrir que els ions de sodi a l'aigua de mar són els que fan que s'aglutinin les nanopartícules d'or, actuant com l'àcid en la llet agra i eventualment formant vetes d'or", va dir l'autor principal Duncan McLeish, investigador postdoctoral al Departament de Ciències Planetàries i Terrestres de McGill.

L'or té moltes aplicacions en la transició ecològica

L'estudi suggereix que la presència d'aigua de mar podria formar vetes d'or al fons oceànic. Això significa que podrien existir recursos d'or sense explotar en arcs d'illes submarines i en fosses oceàniques profundes, on les condicions són òptimes per a la formació d'or.

Un mineral crític per a moltes aplicacions

L'or ha estat durant molt de temps un metall preciós i ara també es considera un mineral crític, gràcies a les seves aplicacions en tecnologies d'energia verda, dispositius electrònics, equips mèdics i diversos altres camps.

Les mines terrestres solen produir mineral de baixa llei que requereix un processament complex, amb un important impacte ambiental. Descobrir dipòsits d'alta llei a les profunditats de l'oceà podria ajudar a reduir la petjada ambiental de la mineria d'or, segons els autors de l'estudi.

"Les nostres troballes suggereixen que pot ser més fàcil crear en entorns submarins les rares, però espectaculars concentracions d'or que hi ha en les vetes d'or d'alta llei. Donat el creixent interès existent en l'extracció de dipòsits minerals submarins, la nostra investigació suggereix que l'escorça oceànica de la Terra pot contenir recursos, molts dels quals són necessaris per a la transició a l'energia verda, a un nivell mai abans imaginat", va explicar Williams-Jones.