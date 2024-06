Puigdemont replica Le Pen i l'acusa d'actuar com a "titella dels franquistes de Vox"

L'expresident i candidat de Junts+ el 12-M, Carles Puigdemont, ha replicat aquest migdia la líder del partit d'ultradreta francès Reagrupament Nacional, Marine Le Pen, que ha amenaçat d'expulsar-lo de França si guanya les eleccions legislatives. "M'ha ensopegat justament a París. No només hi penso tornar sinó que plantaré cara a tots els intents d'aplicar lleis franquistes que impedeixen la llibertat de moviments als ciutadans europeus", ha dit en un missatge a la xarxa social X. Puigdemont ha acusat Le Pen d'actuar com a "titella dels franquistes de Vox".

Preguntada per Puigdemont en una entrevista a 'El Periódico' aquest dilluns, Le Pen ha lamentat que França "serveixi de lloc de referència per als criminals" i ha promès ser "implacable amb tots aquells que ataquin les institucions legítimes del seu país, especialment si són de països amics i socis".A l'espera de la decisió del Tribunal Suprem sobre l'aplicació de l'amnistia, Puigdemont té una ordre de detenció a l'estat espanyol, però no té cap ordre de detenció europea ni internacional, ja que el jutge instructor Pablo Llarena no ha decidit encara reactivar-les.