Israel bombardeja un "complex" de Hamàs en una escola de la UNRWA al centre de la Franja de Gaza

L'Exèrcit d'Israel ha dut a terme en les últimes hores un bombardeig amb dron contra un "complex" del Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) a l'interior d'una escola de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a Pròxim Orient (UNRWA) situada al campament de refugiats de Bureij, al centre de la Franja de Gaza.

"Un aparell tripulat per control remot de la Força Aèria, seguint informació d'Intel·ligència (...), ha bombardejat esta nit un complex utilitzat per Hamàs a l'escola Abú Alhilu de la UNRWA a Bureij", ha manifestat l'Exèrcit en un comunicat publicat a la seva pàgina web, en el qual ha subratllat que hi havia "terroristes" a les instal·lacions en el moment de l'atac.

Així, ha manifestat que "l'atac va ser planificat de forma acurada" i que es van fer servir "armes de precisió" per "evitar, en la mesura del possible, danys als no implicats". "El complex atacat el feien servir terroristes de Hamàs per planejar actes terroristes contra membres de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) a Gaza i contra territori israelià", ha assegurat.

D'altra banda, ha confirmat bombardejos contra 65 "objectius terroristes" més en diferents punts de Gaza durant les últimes 24 hores, inclosos "edificis militars", "magatzems d'armes", "punts de llançament de projectils", "punts d'observació", "esquadrons terroristes" i "una altra infraestructura militar".

L'Exèrcit israelià ha assenyalat, a més, que continua les seves operacions a la ciutat de Rafah, situada a la frontera amb Egipte, on ha trobat "moltes armes" en el marc de les operacions contra Hamás i altres faccions.

L'ofensiva militar llançada per l'Exèrcit d'Israel contra la Franja de Gaza després dels atacs perpetrats el 7 d'octubre ha deixat fins ara més de 36.500 palestins morts i prop de 83.000 ferits, segons han indicat aquest mateix dimarts les autoritats palestines. A ells se sumen prop de 520 palestins morts a mans de les forces de seguretat i en atacs per part de colons a Cisjordània i Jerusalem Est.