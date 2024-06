Impossible d'apagar: l'incendi subterrani que va començar a cremar el 1962 i ho farà durant 250 anys més

És una història que sembla treta d'una novel·la de ciència-ficció i, tanmateix, és totalment real. Hi ha un poble a Pennsilvània (EUA), anomenat Centralia, al subsol del qual es va originar un incendi subterrani iniciat de forma accidental fa més de 60 anys i, segons les estimacions dels científics, continuarà encara per espai de 250 anys més.

Tot va començar el 1962, quan es va incendiar l'abocador d'aquest poble, que estava en una molt mala ubicació: al capdamunt d'una mina de carbó abandonada. Això va fer que el foc calgués en una veta superficial de carbó i es propagués per totes les mines situades sota el poble. Tots els intents per apagar el foc van ser en va i l'incendi va continuar entre els anys 60 i 70, i va causar intoxicacions en diversos veïns per inhalar monòxid de carboni.

El foc es va originar a l'abocador, ubicat en una vella mina de carbó / PINTEREST

Era un foc subterrani, invisible, però el subsol cremava lentament i imparablement. El 1979 es va veure la veritable magnitud del problema quan l'amo d'una benzinera va inserir una vareta dins d'un dels tancs subterranis de combustible per verificar-ne el nivell. En treure la vareta, es va sorprendre de comprovar que estava molt calenta, així que va fer baixar un termòmetre lligat a una corda i va veure que la temperatura de la benzina del dipòsit era de 78 °C. Estava clar que era una greu amenaça, per la qual cosa aquesta benzinera va haver de tancar.

Després, el 1981, un nen de 12 anys va caure dins d'un esvoranc que es va obrir inesperadament sota els seus peus. Després de rescatar-lo, es va veure que aquest forat tenia desenes de metres de profunditat. Així va ser com el Congrés dels Estats Units va prendre cartes a l'assumpte i es va acordar l'evacuació de Centralia, per a la qual cosa es va assignar una partida de més de 40 milions de dòlars. Gairebé tots els habitants, al voltant d'un miler, se'n van anar a altres pobles, malgrat que alguns hi van continuar vivint. Finalment, el 1992 l'estat de Pennsilvània va expropiar tots els edificis del municipi i el 2002, fins i tot, es va eliminar el codi postal del poble per part del servei de Correus.

Un poble fantasma gairebé sense edificis

Avui dia, Centralia mostra un aspecte fantasmal, habitat per només una desena de veïns. La majoria dels carrers i places estan envaïdes per la vegetació. Molts dels habitatges, més de 500, van ser enderrocats coincidint amb l'evacuació de la població. I, tot i això, el carbó del subsol continua cremant. Es calcula que hi ha material perquè aquest incendi continuï actiu durant 250 anys més. Un visitant pot sorprendre's per l'absència de flamarades o fumerades a la zona, però 1.600 metres per sota de la superfície es continua consumint el carbó a causa del foc. El cert, però, és que hi ha algunes sortides del fum a través de la superfície, disperses per tota la zona.

David DeKok, periodista de la zona i autor d'un llibre sobre el desastre de Centralia, va explicar en declaracions a BBC que "un dels veïns que va decidir quedar-se al poble ha passat els darrers anys tapant amb terra i ciment les esquerdes per on surt el fum. Vol fer creure que el foc no existeix".

El poble abans i després de l'enderroc de cases / REDDIT

Ni la injecció de grans quantitats d'aigua al subsol, ni l'excavació de grans rases al voltant de la zona afectada per aturar l'incendi han servit per resoldre el problema. Al contrari, en algun cas, fins i tot, es va revifar. És el que va passar amb l'excavació de més de 50 pous per monitorar l'evolució de l'incendi, que no va fer més que agreujar la situació en entrar-hi oxigen.

El cas de Centralia és un exemple d''incendi zombie', que van cremant sota el terra de forma lenta i contínua, alterant la consistència del terreny, amenaçant infraestructures i llançant a l'atmosfera grans quantitats de CO₂ i metà, perquè sovint el que es crema són torberes, és a dir, acumulacions de matèria orgànica en descomposició.

Cartell d'avís / CC0

Contacte de la secció de Medi Ambient: crisisclimatica@prensaiberica.es.