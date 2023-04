El primer ministre japonès, Fumio Kishida, ha sigut evacuat en registrar-se una forta explosió aquest dissabte mentre visitava el port de Saikazaki, a la ciutat de Wakayama, a l’oest del país, sense resultar ferit en l’atac. La detonació s’ha produït cap a les 11.30 hores del matí (4.30 de la matinada a Espanya) mentre el mandatari es preparava per pronunciar un discurs en el marc dels comicis locals. Kishida ha sigut immediatament retirat de la zona pels serveis de seguretat, que també han detingut al moment el presumpte responsable del llançament de l’objecte cilíndric que havia esclatat de manera similar a una bomba de fum, segons els mitjans locals.

Les autoritats japoneses han confirmat que l’arrestat és un home de 24 anys anomenat Ryuji Kimura i que portava un segon explosiu. El jove, que es nega a declarar fins que arribi el seu advocat i es troba sota custòdia policial, és resident de la ciutat de Kawanishi, a la prefectura de Hyogo, situada també a l’oest del Japó, segons revela el carnet de conduir que portava a sobre.

«N’he pogut escapar»

Kishida es trobava al port amb l’objectiu de celebrar un míting a favor d’un dels candidats del seu partit, el governant Partit Liberal Democràtic (PLD), quan el sospitós ha llançat objecte explosiu a la zona, on hi havia «centenars de persones», detallen les autoritats.

En les imatges preses per la cadena de televisió estatal NHK, es pot veure un grup de policies immobilitzant el presumpte responsable a terra, a més de la resta de persones fugint de la zona, entre crits. «He vist que llançaven alguna cosa, però n’he pogut escapar i llavors he pogut sentir l’explosió», va relatar el primer ministre a un alt càrrec del seu partit, segons recull el mateix mitjà.

Una hora després de l’incident, el mandatari ha reprès els seus actes electorals previstos per avui. «Celebrarem unes eleccions importants per al nostre país i hem de treballar junts perquè tirin endavant», va dir Kishida en un altre discurs de campanya que havia realitzat abans de l’incident.

Els discursos polítics a peu de carrer són freqüents al Japó, un país amb una taxa de criminalitat molt baixa. No obstant, l’atac contra Kishida es produeix nou mesos després de l’assassinat del ex primer ministre Shinzo Abe, que va morir al ser disparat per l’esquena amb una arma de foc de fabricació casolana mentre pronunciava un discurs electoral a la ciutat de Nara.

A més, el succés es produeix el mateix cap de setmana en què el Japó acull dues reunions ministerials del G-7, d’Afers Exteriors i d’Energia i Medi Ambient. A finals del mes vinent està prevista la cimera de líders d’aquest grup de països a la ciutat d’Hiroshima.