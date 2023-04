Donald Trump va edificar bona part de la seva primera campanya a president dels Estats Units demonitzant els immigrants i en aquesta campanya, durant la seva presidència i en el seu segon assalt fallit a la Casa Blanca va fer del mur a la frontera amb Mèxic un element central de la seva agenda i el seu discurs polític. «Construeix el mur» va ser un dels crits més sentits en els seus mítings, un eslògan repetit moltes vegades en pancartes i samarretes. Però aquesta barrera física a la frontera sud va ser també un vehicle amb què molts van intentar treure un profit personal, incloent-hi l’ultradretà Steve Bannon. I aquest dijous, a Nova York, qui va ser assessor de l’expresident ha sigut imputat per set càrrecs de blanqueig de capital, conspiració i frau en un cas conjunt de la Fiscalia de Manhattan i l’estatal.

Bannon ja havia sigut imputat en l’àmbit federal pel cas, en què està acusat de desviar per a ús personal part dels milions de dòlars recaptats arreu del país a través d’una operació suposadament destinada a aconseguir diners per al projecte de la frontera. Trump, malgrat haver-se distanciat del seu exassessor durant la presidència, li va atorgar un perdó com a acte final del seu mandat. L’autoritat del president, no obstant, només afecta casos federals, i ara Bannon s’enfronta a un cas estatal.

L’estrateg, de 68 anys, encara una veu fonamental de l’extrema dreta nord-americana i global, s’ha entregat a les autoritats aquest dijous al matí i s’esperava la seva compareixença judicial unes hores després. El càrrec més greu dels set presentats aquest dijous pot comportar una sentència de fins a 15 anys de presó, però ni aquest ni els altres sis càrrecs pels quals està imputat van associats a Nova York a un temps d’empresonament mínim obligatori.

Sí que hi ha penes mínimes de presó, en canvi, per dos càrrecs federals més pels quals Bannon va ser condemnat al juliol, en aquest cas per desacatament al Congrés al negar-se a la citació per declarar davant el comitè que investiga l’assalt al Capitoli. Aquesta sentència es coneixerà el 21 d’octubre.

Investigació per frau de Trump

La imputació de Bannon a Nova York no ha sigut l’únic cop de la justícia dels EUA a l’arquitectura financera fraudulenta que ha envoltat Trump, un castell de cartes que va caient. ABC News ha revelat aquest dijous que el Departament de Justícia ha ampliat el focus de les seves investigacions sobre l’expresident per incloure Save America, el comitè d’acció política de lideratge de Trump que es va formar després de la derrota electoral del republicà i a què es van desviar fons que s’havien recaptat utilitzant l’argument de ‘la gran mentida’, el suposat i inexistent frau en aquests comicis.

Durant una de les sessions de les vistes públiques del comitè especial del Congrés que investiga l’assalt del Capitoli es va denunciar que part dels 250 milions de dòlars recaptats no van anar a l’anomenat «fons de defensa electoral» sinó a Save America i organitzacions i persones pròximes a Trump, incloent 5 milions de dòlars per al grup que va organitzar la manifestació del 6 de gener que va precedir l’assalt del Capitoli. «La gran mentida va ser també la gran estafa», va assegurar en aquesta vista la congressista Zoe Logfren.

Segons les revelacions d’ABC News, confirmades després per ‘The New York Times’, un gran jurat federal ha enviat les últimes setmanes citacions a diverses persones relacionades amb el comitè i del cercle pròxim del president. Un altre gran jurat està portant a terme investigacions separades sobre la trama de Trump per enviar a Washington electors falsos.