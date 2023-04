L’actor Gérard Depardieu ha sigut acusat de violència sexual per 13 dones, durant els rodatges d’onze pel·lícules estrenades entre el 2004 i el 2022, segons una investigació del diari francès ‘Mediapart’ que també recullen altres mitjans gals.

Després de la publicació dels testimonis d’aquestes dones, l’actor (de 74 anys) ha negat qualsevol comportament penalment reprovable. Les dones que han ofert el seu testimoni a ‘Mediapart’ van acudir a la justícia, però cap va presentar denúncia al pensar que la seva paraula no seria suficient davant la de Depardieu, així com el temor de les conseqüències sobre el futur de la seva carrera davant qualsevol denúncia pública, detalla el diari.

Totes les víctimes (actrius, maquilladores o tècniques) coincideixen en l’existència d’una mateixa «manera de funcionament», ja que l’actor solia tocar parts dels seus cossos sense el seu consentiment, a més de fer comentaris sexuals obscens. També revelen la mateixa resposta d’alguns testimonis quan alguna s’atrevia a queixar-se. «¡Oh, està bé, és Gérard!», responien.

Entre els testimonis recollits per ‘Mediapart’, hi ha el de la ‘Lyla’ (nom fictici per protegir la seva identitat), que tenia 24 anys quan va participar com a extra el 2014 a la pel·lícula ‘Big House’ (estrenada el 2015), dirigida per Jean-Emmanuel Godart, en la qual Depardieu interpreta l’amo d’un bordell.

«Sense previ avís, Gérard va ficar la mà sota del meu vestit. Vaig sentir els seus dits mirant de colar-se per arribar a les meves calces», relata i afegeix que «li va repel·lir la mà». «Però va seguir, es va posar agressiu, va mirar de treure’m la roba interior i tocar-me: vaig entendre que no estava jugant el seu personatge. Si no l’hagués aturat, ho hauria aconseguit», lamenta.

Uns anys després, la ‘Lyla’ va consultar un advocat però no va anar més enllà al pensar que els fets havien prescrit. El mes de març passat, després de l’entrevista concedida a ‘Mediapart’, va decidir enviar el seu testimoni a la justícia francesa «per ajudar Charlotte Arnould». «Vull fer la meva part com a dona en el mateix sector i em nego a ser part del problema al permetre tal comportament mantenint-se en silenci», explica.

Depardieu està imputat des del desembre del 2020 per violació i agressió sexual, després de la denúncia de l’actriu Charlotte Arnould, que acusa l’actor d’haver-la violat a la casa parisenca d’aquest últim, en una mansió del districte 6 de la capital.

«Cavaller amant del festeig»

‘Mediapart’ indica que ha volgut posar-se en contacte amb Depardieu però que aquest no va voler reunir-se amb els periodistes ni respondre a les seves preguntes escrites. A través dels seus advocats, «nega formalment tots els càrrecs susceptibles de ser objecte de la llei penal».

Durant les seves audiències com a part de la investigació judicial, l’actor va negar ser «un depredador» i es va descriure a si mateix com «un cavaller amant del festeig» «oposat a tota forma de violència, sigui verbal, física o psicològica» i «extremament modest» en matèria sexua