La fiscalia dels Estats Units ha demanat que Steve Bannon, exassessor principal de l’expresident Donald Trump (2017-2021), sigui sentenciat a sis mesos de presó per desacatament al Congrés i pagui una multa de 200.000 dòlars.

«Pel seu desacatament sostingut i de mala fe al Congrés, l’acusat ha de ser sentenciat a sis mesos de presó (...) i una multa de 200.000 dòlars, partint de la seva insistència a pagar la multa màxima en lloc de cooperar amb la investigació financera de rutina prèvia a la sentència de l’Oficina de Llibertat Condicional», apunta la fiscalia a la seva sol·licitud, han publicat aquest dilluns mitjans locals.

Llibertat condicional

El mes de juliol passat, Bannon va <strong>ser declarat culpable</strong> per un tribunal federal de Washington per negar-se a comparèixer en el tribunal que analitza <strong>l’assalt al Capitoli </strong>i per negar-se a proporcionar documents. Està previst que la sentència es publiqui el dia 21 d’octubre. Segons la fiscalia, Bannon no va complir completament amb l’oficina de llibertat condicional en la seva investigació prèvia a la sentència.

Així, tot i que «va respondre lliurement preguntes sobre la seva família, vida professional, antecedents personals i salut», es va negar «a revelar els seus registres financers, insistint en canvi que està disposat i és capaç de pagar qualsevol multa imposada, inclosa la multa màxima per cada càrrec».

A més d’aquest cas, Bannon s’enfronta a un altre procés judicial a Nova York per suposat frau en una campanya de recaptació de fons per ajudar a construir un mur fronterer amb Mèxic. Bannon està imputat per dos delictes greus de blanqueig de diners, dos càrrecs de conspiració i un delicte greu d’intriga per defraudar.