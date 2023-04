L’ultradretà Steve Bannon, aliat de l’expresident dels Estats Units Donald Trump (2017-2021), s’ha entregat aquest dilluns a l’oficina de l’FBI de Washington després d’haver sigut imputat de dos càrrecs per desacatament al Congrés al no haver respost a una citació del comitè legislatiu que investiga l’assalt al Capitoli del gener passat.

Bannon, de 67 anys, s’enfronta a un càrrec per la seva negativa a comparèixer davant d’aquest comitè, mentre que el segon és per no voler entregar documents. Una acusació per desacatament al Congrés pot comportar entre 30 dies i un any de presó, així com una multa d’entre 100 i 1.000 dòlars.

La imputació formal es va produir divendres passat després que el 21 d’octubre la Cambra de Representants dels EUA declarés en desacatament Bannon per refusar comparèixer davant del comitè investigador de l’assalt al Capitoli del passat 6 de gener per part d’una turba de seguidors de Trump. L’assumpte va passar al Departament de Justícia, que havia de decidir si tirar endavant amb el procés.

En aquest temps el fiscal general dels EUA, Merrick Garland, ha sigut blanc de tota mena de pressions polítiques per imputar Bannon per la via judicial després de la decisió del Congrés. El fiscal per al Districte de Colúmbia, Matthew M. Graves, va recordar en la citació que considera que l’assessor de l’expresident compta amb informació rellevant sobre el succés. Un cas penal contra Bannon podria tardar anys a resoldre’s davant la Justícia.

Marxa al Capitoli

El passat 6 de gener, cinc persones van morir i prop de 140 agents van ser agredits per manifestants partidaris de Trump, que van irrompre al Capitoli armats amb destrals, bats i pals d’hoquei, entre altres objectes, segons dades de les autoritats.

L’assalt es va produir després d’un míting en el qual Trump es va negar a acceptar la seva derrota en les eleccions del novembre i va instar els seus seguidors a marxar cap a la seu del Congrés, on els legisladors estaven reunits per certificar la victòria electoral de l’actual president, el demòcrata Joe Biden, que va arribar a la Casa Blanca el 20 de gener