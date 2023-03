El president rus, Vladímir Putin, ha rebut aquest dimecres a Moscou el seu homòleg sirià, Bashar al-Assad, un dels seus aliats més pròxims i un dels pocs socis que se situa al seu costat sense plantejar-li ‘peròs’ o condicionants. De fet, després de la trobada, Al-Assad ha defensat el Kremlin utilitzant la mateixa retòrica i el mateix vocabulari que fa servir l’oficialisme rus per referir-se al conflicte amb Ucraïna, i ha reiterat el seu suport a l’«operació especial» contra els que ha qualificat com a «vells i nous nazis». «Són vells i nous perquè Occident va acollir els vells nazis i ara els està donant suport de nou», ha afegit.

Hi havia expectació davant la trobada, ja que el líder sirià portava a la capital russa un bon nombre de ministres, que van ser rebuts per personalitats com el viceministre d’Afers Exteriors de Rússia i enviat especial del president rus per a l’Orient Mitjà i l’Àfrica, Mikhaïl Bogdanov; l’ambaixador de Síria a Rússia, Bashar Jaafari, i l’ambaixador de Rússia a Síria, Aleksandr Iefímov.

Aquesta ha sigut la primera visita oficial del president sirià a Rússia des que va començar l’ofensiva a Ucraïna, i també la primera que ha fet fora del Pròxim Orient després del terratrèmol que va colpejar Turquia i Síria el 6 de febrer. «M’agradaria agrair als ministeris i ens [governamentals] de la Federació de Rússia que van ajudar a enfrontar les conseqüències dels terratrèmols», ha manifestat. Segons ha destacat, gràcies a aquest suport «el nombre de víctimes i la magnitud dels danys s’han reduït considerablement». Després de la catàstrofe, Rússia va ser un dels països que va enviar ajuda a Síria. Damasc va criticar la falta de suport d’Occident per les sancions europees i nord-americanes al país.

Implicació en la guerra civil siriana

Per la seva banda, Putin ha assenyalat que la situació actual a Síria és resultat d’«esforços conjunts» dels dos països i a la «contribució decisiva de les Forces Armades russes». Segons el líder del Kremlin, gràcies a l’aportació russa «es van aconseguir resultats significatius en la lluita contra el terrorisme internacional». I és que Al-Assad deu la seva permanència en el poder abans que res a Rússia. Per lluitar contra els rebels prodemocràcia i els gihadistes d’Estat Islàmic, les tropes i avions militars russos van participar junt amb les forces oficialistes en la guerra civil que va començar el 2011 i encara en el dia d’avui segueix oberta.

Van ser especialment importants els bombardejos a posicions rebels per part de l’aviació russa, incloent-hi els que es van realitzar sobre posicions civils com ara hospitals. Per això Síria és en el dia d’avui un dels aliats més grans de Rússia al Pròxim Orient, tal com demostren fets com posicionar-se de forma sistemàtica en les Nacions Unides juntament amb Moscou o el reconeixement de l’annexió de territoris ucraïnesos –tant Crimea com Kherson, Zaporíjia, Donetsk i Lugansk– per part de Rússia.

Aquesta ajuda ha sigut recompensada amb el permís de Damasc perquè Rússia tingui bases militars al país àrab, tant a Khmeimim, a la província de Latakia, com la base naval de Tartús, al Mediterrani, l’única d’aquest tipus en aigües càlides fora del territori que va ser part de la Unió Soviètica.