El 40% de les infraccions de trànsit transfrontereres comeses el 2019 a la Unió Europea van quedar impunes o bé perquè no es va identificar l’infractor o bé perquè no es va executar el pagament. La Comissió Europea vol posar fi a aquesta impunitat al volant i garantir que els que cometin infraccions greus a les carreteres d’altres estats membres paguin pel delicte, inclosa la retirada del permís de conduir, de manera que la decisió sigui efectiva a tota la Unió Europea.

Aquesta és una de les principals novetats del pla proposat aquest dimecres per l’Executiu comunitari per modernitzar i millorar les normes europees sobre seguretat viària. «Esperem que la gent sigui conscient que serà més fàcil que el propietari del vehicle sigui identificat i pugui respondre. Envia un missatge i esperem que aquest missatge permeti reduir les infraccions a l’estranger», ha explicat la comissària de transports, Adina Valean.

Segons el marc jurídic actual, fins i tot quan la conducta d’un conductor és extremadament greu i hauria de donar lloc a la retirada del permís de conduir, aquest només es pot retirar si la infracció es va cometre a l’Estat membre que va expedir el permís de conducció. Per fer front a aquesta llacuna en la legislació, Brussel·les planteja que els països de la UE puguin sol·licitar la retirada del carnet al país emissor en el cas de les infraccions més greus. Això és, excés de velocitat, conducció en estat d’embriaguesa o sota els efectes de les drogues i qualsevol infracció greu que com a resultat tingui la mort o lesions corporals greus.

La proposta, que ara haurà de ser negociada entre els governs europeus i el Parlament Europeu, planteja permetre a les autoritats de trànsit accedir als registres nacionals de permisos de conduir de l’Estat membre emissor amb l’objectiu de facilitar la identificació dels infractors. També proposa ampliar les responsabilitats i competències dels punts de contacte nacionals establerts per garantir que cooperin sense fissures amb les autoritats de control implicades en la investigació de les infraccions. I especificar les dades que s’han d’intercanviar –i mantenir-les actualitzades– perquè la caça de l’infractor sigui més efectiva. Tot i que la proporció d’infraccions detectades amb vehicles matriculats a l’estranger difereix significativament entre els estats membres, de mitjana al voltant del 18% de totes les infraccions per excés de velocitat són comeses per conductors no residents.

Segons les dades que maneja la Comissió Europea, el 2019 es van cometre 14,5 milions de delictes de trànsit amb un vehicle registrat a l’estranger i per un conductor que no va ser identificat en el moment. Tot i que 8,2 milions de multes es van acabar pagant, el gruix de manera voluntària, uns 6,3 milions van quedar impunes. Es tracta d’una xifra que a Brussel·les consideren relativament elevada si es compara amb el nivell general d’impunitat d’infraccions comparables als estats membres (majoritàriament, excessos de velocitat detectats per radars fixos), i que oscil·la entre el 5% als països amb millors resultats (Països Baixos, Suècia, Polònia) i el 10-20% de mitjana (Luxemburg, Letònia, Irlanda, Espanya, Estònia, Hongria).

Carnet des dels 17 anys

El pla, que aspira a reduir a zero el nombre de morts a les carreteres europees per al 2050, posa el focus en els joves. Brussel·les planteja que sigui possible treure’s el carnet de conduir de cotxes i camions a partir dels 17 anys tot i que els que aprovin hauran de conduir amb acompanyant fins que compleixin els 18 anys. Es tracta, segons l’Executiu comunitari, d’un sistema aplicat amb èxit en el cas dels permisos B a Àustria i Alemanya que ha tingut «un impacte molt positiu» en la seguretat viària, perquè permet als joves conductors adquirir experiència al volant sota la supervisió d’un adult. Brussel·les planteja ara que el sistema s’ampliï als carnet de camió per facilitar la formació de conductors professionals.

Les noves regles també introdueixen un període probatori d’almenys dos anys per als conductors novells després de superar l’examen de conduir i una norma de tolerància zero per a la conducció en estat d’embriaguesa. Els conductors novells estaran subjectes a normes estrictes sobre la conducció sota els efectes de l’alcohol i els estats membres podran definir restriccions addicionals. Es tracta d’un element «essencial», segons el parer de Valean, ja que, tot i que els joves només representen el 8% dels conductors d’automòbils, dues de cada cinc col·lisions mortals impliquen conductors de menys de 30 anys. La proposta també introdueix l’adaptació de la formació i les proves de conducció per preparar millor els conductors per a la presència d’usuaris vulnerables a la carretera. Amb això esperen millorar la seguretat de vianants, ciclistes, usuaris de patinets elèctrics i de bicicletes elèctriques.

Finalment, també planteja la introducció d’un carnet digital vàlid a tota la UE per simplificar el reconeixement dels permisos de conducció entre els estats membres. D’aquesta manera, «serà molt més fàcil substituir, renovar o bescanviar un permís de conducció, ja que tots els tràmits es faran en línia». Per arribar a aquesta solució, primer, la UE haurà d’arribar a un acord sobre les especificacions tècniques relatives a la interoperabilitat, seguretat i assaig dels permisos de conducció mòbils, incloses les característiques de verificació i la interfície amb els sistemes nacionals.