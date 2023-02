La xifra de morts a causa dels terratrèmols registrats el dilluns al sud de Turquia, prop de la frontera amb Síria, ha superat ja els 15.500, segons els balanços publicats fins aquest dijous, que inclouen gairebé 13.000 morts en territori turc i més de 3.000 a Síria.

L'Autoritat de Gestió de Desastres i Emergències (AFAD), dependent del Ministeri de l'Interior turc, ha precisat durant la matinada d'aquest dijous que 12.873 persones han perdut la vida al seu país, mentre que 62.937 han resultat ferides, segons ha recollit l'agència Anatolia.

Hores abans, el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha qualificat des de la província d'Hatay --fins a on s'ha desplaçat aquest dimecres per visitar als ferits-- que els terratrèmols han estat "un gran desastre".

El mandatari turc ha subratllat durant la seva visita a la zona afectada pels sismes que 6.444 edificis han quedat destruïts. "Hem mobilitzat tots els nostres mitjans. L'Estat està treballant al costat de les autoritats, amb tots els seus mitjans", ha ressaltat abans d'assegurar que els treballs de cerca i rescat no finalitzaran "fins que no quedi ningú sota els enderrocs".

L'Autoritat de Gestió de Desastres i Emergències (AFAD), dependent del Ministeri de l'Interior turc, ha assenyalat que "després del primer terratrèmol s'ha registrat un altre miler de sismes, sent el de major magnitud un de 7,6 amb epicentre a Elbistan", abans de confirmar que a les zones afectades es troben desplegats més de 98.100 agents, treballadors d'organitzacions no governamentals, equips de cerca i rescat i voluntaris. Turquia ha creat a més un pont aeri per al trasllat de personal i materials des d'Istanbul, Ankara i Esmirna.

En aquest context, el Govern ha creat un Centre de Gestió de Crisi en el Ministeri de Defensa per "enfrontar aquest gran desastre", amb la finalitat de transportar al personal i l'equip de rescat a través d'un pont d'ajuda aèria.

El mandatari turc va declarar el dimarts l'estat d'emergència durant tres mesos a les deu províncies afectades pels terratrèmols. "Estem fent front a un dels majors desastres no només en la història de la República, sinó també de la regió i del món", va manifestar.

Situació a Síria

Per la seva banda, el sisme ha deixat més de 3.000 persones mortes i 5.000 ferides a Síria, dels quals 1.262 morts i 2.285 ferits s'han registrat a les zones de Síria controlades per les autoritats, segons dades del Ministeri de Sanitat sirià recollits per l'agència estatal siriana de notícies, SANA. Aquestes dades corresponen a les províncies d'Alep, Hama, Latakia, Tartús i les zones d'Idlib en mans de les forces governamentals.

"Estem en una carrera contra el temps i treballant amb les màximes energies disponibles i amb la cooperació de totes les parts", resa un comunicat del Ministeri de Sanitat sirià, que assenyala que l'Executiu del país han repassat les mesures d'emergència que regeixen la situació.

El primer ministre sirià, Husein Arnus, s'ha traslladat aquest dimecres a la província de Latakia (oest) per supervisar els treballs de cerca i rescat a la capital provincial, l'homònima Latakia. Allí ha rebut informació de les autoritats locals sobre els treballs en marxa i s'ha reunit amb diversos residents al barri de Raml al Shamali, segons ha recollit l'agència estatal siriana de notícies, SANA.

A les xifres governamentals sirianes cal sumar-hi més de 1.900 morts i 2.950 ferits a les zones controlades pels rebels a les províncies d'Idlib i Alep (nord-oest), segons ha dit la Defensa Civil de Síria, coneguda com a 'cascos blancs', a través del seu compte en Twitter, on ha insistit que "s'espera que el balanç augmenti significativament, ja que centenars de famílies romanen atrapades sota els enderrocs més de 75 hores després del sisme.

Finalment, han assenyalat que més de 410 edificis han quedat completament destruïts, mentre que més d'un miler estan "severament destruïts".