Ja són gairebé 5.000 els morts a causa dels terratrèmols que aquest dilluns van sacsejar el sud de Turquia i el nord de Síria. Segons les autoritats turques i sirianes, hi ha més de 20.000 ferits pels efectes del sisme, mentre els equips de rescats segueixen treballant per trobar els desapareguts. Concretament, Turquia ha notificat 3.381 defuncions i Síria més de 1.550, tant a les zones sota control del govern com sota poder dels rebels. En aquests territoris, els Cascos Blancs han registrat 733 morts i més de 2.000 ferits pels terratrèmols, el primer de magnitud 7,8 i el segon de 7,5. Aquest dimarts s'ha produït un tercer sisme a l'est de Turquia de magnitud 5,7 i amb epicentre a 46 quilòmetres de profunditat.

Segons han informat les autoritats turques, s'han rescatat unes 7.800 persones d'entre les runes dels edificis que s'han enderrocat a causa del terratrèmol. Unes 25.000 persones estan participant en les tasques de rescat al país, que ha destinat uns 12 milions d'euros de fons urgents a les 10 províncies més afectades. El terratrèmol de Turquia es deixa notar a l'Alt Empordà Mentre continuen les tasques de rescat, la comunitat internacional s'ha mobilitzat per ajudar ambdós països. Segons han anunciat les autoritats turques, més de 25 països s'han compromès a enviar efectius de rescat i la Comissió Europea ha activat el Mecanisme de Protecció Civil per aportar mitjans d'ajuda.