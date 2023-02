El recompte de morts a causa del terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala oberta de Richter registrat aquest dilluns al sud de Turquia, prop de la frontera amb Síria, ja supera les 2.300, segons les últimes informacions facilitades per les autoritats. Al país turc, els cossos de rescat han notificat 1.498 morts i 5.300 ferits, mentre a Síria es parla de 810 difunts i més d'un miler de persones ferides, tot i que es tem que la xifra sigui més alta. "No sabem fins a quant s'elevarà el nombre de vides perdudes", ha reconegut aquest dilluns el president turc, Recep Tayyip Erdogan, en declaracions recollides per la premsa local. El dirigent ha assegurat que el país viu "la tragèdia més gran de l'últim segle des del terratrèmol d'Erzincan de 1939", que va deixar un balanç d'unes 30.000 víctimes mortals.

Almenys 1.300 morts en un terratrèmol de 7,4 graus al sud de Turquia i el nord de Síria Els sismes han tingut lloc aquest dilluns, amb epicentre a una zona propera a les ciutats de Gaziantep i Kahramanmaras, al sud de Turquia. El primer s'ha produït durant la matinada de diumenge a dilluns, de magnitud 7,8 en l'escala de Richter. Dotze hores després, i en plenes tasques de rescat, un nou terratrèmol de 7,6 graus ha colpejat novament la zona. Els moviments s'han notat amb força en 14 països, entre ells Israel, Líbia i Xipre. Segons el govern turc, més de 9.000 persones dels equips de rescat s'han desplaçat a les zones afectades per treure a les persones atrapades sota les runes. L'últim balanç indica que més de 2.800 edificis s'han esfondrat. La Unió Europea ja ha anunciat la mobilització d'equips de recerca i rescat propers a la zona i altres països com Itàlia, Espanya o Eslovàquia també han ofert els seus serveis d'emergència. En paral·lel, el Centre de Ciències Copèrnic ha activat els seus sistemes de satèl·lit per facilitar les tasques de rescat als professionals desplaçats a la zona.